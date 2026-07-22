Khoanh vùng Bệnh viện K76A

Khoanh vùng vị trí nơi có thể từng là Bệnh viện K76A

Ngày 21.7, lực lượng Đại đội Công binh 46 Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện rà phá bom mìn phục vụ công tác đào tìm hài cốt liệt sĩ khu vực Bệnh viện K76A thuộc ấp Phú Lập, xã Hòa Hiệp (TP.HCM). Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực tìm kiếm nằm trong khu đất đang được trồng mỳ rộng hàng chục ngàn mét vuông. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng từng ô để thực hiện tìm kiếm.

Khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Bệnh viện K76A rộng hàng chục ngàn mét vuông, hiện là đất trồng mỳ, tràm Ảnh: Nguyễn Long

Các chuyên gia từ Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM cũng đến hiện trường dùng máy đo ảnh điện để phục vụ công tác tìm kiếm. Nhiều ngày trước đó, các nhân chứng được cho là biết vị trí Bệnh viện K76A đã được lực lượng chức năng mời đến hiện trường để chỉ khu vực trước đây chôn cất các liệt sĩ.

Trong các ngày 18 - 20.7, lực lượng chức năng cũng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Bệnh viện K76A tại một khu vực khác rộng hơn 1.000 m² cách cầu Ghềnh Đá gần 100 m nhưng chưa tìm thấy các di vật liên quan. Nhiều người dân cho biết gần khu vực Bệnh viện K76A trước đây còn nhiều di tích như giếng nước, bếp Hoàng Cầm, hầm trú ẩn. Tuy nhiên, từ năm 2003, các di tích này đã bị san ủi để trồng cao su.

Theo tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A ban đầu phục vụ cho Chiến dịch Bình Giã, sau đó phục vụ cứu chữa thương binh chiến trường Bà Rịa - Long Khánh. Căn cứ được lựa chọn làm nơi xây dựng bệnh viện ban đầu tại xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (giai đoạn 1965 - 1967). Bệnh viện K76A từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 (Bộ đội địa phương); Đoàn 10 Khu Rừng Sác và các đơn vị bộ đội địa phương cũng như lực lượng du kích. Sau ngày đất nước thống nhất, Bệnh viện K76A tiếp quản Bệnh viện Nguyễn Văn Nhất, vốn là bệnh viện của quân đội VNCH trước năm 1975, tại Vũng Tàu còn các cán bộ bệnh viện được phân công nhận nhiệm vụ ở các đơn vị khác và từ đó cũng không còn tên Bệnh viện K76A.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Thành Trung xem kết quả máy đo ảnh điện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở hiện trường khoanh vùng Bệnh viện K76A Ảnh: Nguyễn Long

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A. Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965 - 1967; vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan... liên hệ với trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Hiệp qua số điện thoại hoặc Zalo 0332339332; email: khuehang0707@gmail.com để cung cấp thông tin.

Đã quy tập 100 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến hết ngày 18.7, lực lượng chức năng đã quy tập 100 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Quá trình tìm kiếm được thực hiện thận trọng, từng lớp đất được bóc tách và sàng lọc kỹ nhằm hạn chế xáo trộn hài cốt, di vật. Các mẫu xương, răng đủ điều kiện được thu nhận, mã hóa và bảo quản để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với mẫu của thân nhân. Một số di vật được phát hiện cũng đang được xác minh nhằm làm rõ danh tính, phiên hiệu đơn vị của các liệt sĩ.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu chôn cất các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời thu thập hồ sơ, thông tin thân nhân và mẫu ADN, hướng tới xác định danh tính, sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.