Khỏe cuối tuần: Những 'liều thuốc' chữa lành đơn giản ai cũng có thể làm

Điều thú vị là những cách chữa lành hiệu quả nhất lại không nằm ở các chuyến đi xa hay hoạt động tốn kém, mà đến từ những thói quen rất đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà.

Đi bộ ngoài trời

Một trong những hoạt động được các chuyên gia khuyến khích là đi bộ ngoài trời. Theo Trường Y Harvard (Mỹ), việc đi bộ trong không gian xanh giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm hormone căng thẳng cortisol.

Bác sĩ Robert H. Shmerling, giảng viên tại Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết chỉ cần 20 - 30 phút đi bộ chậm rãi cũng đủ giúp não bộ “làm mới” và cải thiện tâm trạng rõ rệt.

Đi bộ trong không gian xanh giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm hormone căng thẳng cortisol Ảnh: AI

Tạm rời xa điện thoại và mạng xã hội

Bên cạnh đó, tạm rời xa điện thoại và mạng xã hội là cách giúp não bộ được nghỉ ngơi thực sự. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Environmental Psychology cho thấy việc giảm thời gian sử dụng thiết bị số giúp cải thiện khả năng tập trung và giảm lo âu.

Tiến sĩ Gloria Mark, chuyên gia nghiên cứu hành vi số tại Đại học California, Irvine (Mỹ), nhận định việc liên tục bị gián đoạn bởi thông báo khiến não luôn ở trạng thái căng thẳng mà nhiều người không nhận ra.

Dọn dẹp không gian sống

Một lựa chọn khác mang lại hiệu quả bất ngờ là dọn dẹp không gian sống. Theo chuyên trang Psychology Today, việc sắp xếp lại nhà cửa giúp tạo cảm giác kiểm soát và giảm áp lực tâm lý. Tiến sĩ Sherrie Bourg Carter, nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ, cho biết môi trường sống gọn gàng có thể cải thiện đáng kể mức độ căng thẳng và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Viết ra những điều biết ơn

Ngoài ra, viết ra những điều biết ơn cũng là một “liệu pháp” tinh thần đơn giản nhưng hiệu quả. Nghiên cứu của Đại học California (Mỹ) cho thấy những người duy trì thói quen này thường có mức độ lạc quan cao hơn và ít căng thẳng hơn. Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để ghi lại những điều tích cực, não bộ sẽ dần hình thành xu hướng tập trung vào điều tốt đẹp.

Giấc ngủ chất lượng

Cuối cùng, không thể bỏ qua giấc ngủ chất lượng. Theo Tổ chức Giấc ngủ quốc gia Mỹ (National Sleep Foundation), ngủ đủ và đúng giờ giúp cơ thể phục hồi, tăng cường miễn dịch và ổn định cảm xúc. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì giờ ngủ đều đặn, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ để cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Có thể thấy, “chữa lành” không phải là điều gì xa vời. Đó có thể chỉ là một buổi đi bộ, một không gian sống gọn gàng hay vài phút sống chậm. Cuối tuần, thay vì cố gắng làm nhiều hơn, đôi khi điều cơ thể cần chỉ là được nghỉ ngơi đúng cách.