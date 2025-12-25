Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, tạo trục kết nối chiến lược nam Khánh Hòa

Hiền Lương
Hiền Lương
25/12/2025 11:09 GMT+7

Ngày 25.12, Công ty CP Vinhomes chính thức khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trên trục đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Công ty CP Vinhomes, dự án đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ của khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.

Cầu Nguyễn Tất Thành được xây dựng trên trục giao thông chiến lược kết nối Nha Trang với Cam Lâm và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Công trình dài khoảng 400 m, vượt kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại, kết cấu thép và bê tông cốt thép, gồm hai đơn nguyên độc lập, bảo đảm an toàn khai thác và khả năng vận hành lâu dài.

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, tạo trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án cầu Nguyễn Tất Thành

ẢNH: HL

Khi hoàn thành, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường liên kết giữa các khu đô thị, du lịch, dịch vụ, đồng thời mở rộng dư địa phát triển cho khu vực nam Khánh Hòa. Đây cũng là hạ tầng kết nối trực tiếp giữa sân bay Cam Ranh, khu đô thị mới Cam Lâm và trung tâm Nha Trang, tạo "mạch dẫn" quan trọng thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo định hướng dài hạn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho biết việc triển khai cầu Nguyễn Tất Thành thể hiện cam kết của Vinhomes trong đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông gắn với phát triển đô thị. "Chúng tôi xác định hạ tầng không chỉ phục vụ giao thông mà còn giữ vai trò kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần hình thành khu đô thị hiện đại, kết nối thông suốt và bền vững", ông Hiệp nhấn mạnh.

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, tạo trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khởi công dự án cầu Nguyễn Tất Thành

ẢNH: HL

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của nhà đầu tư cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình chuẩn bị dự án. Ông đề nghị Vinhomes tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và an ninh trật tự; ưu tiên sử dụng lao động địa phương để sớm đưa công trình vào khai thác.

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, tạo trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: HL

Ông Trần Hòa Nam khẳng định, tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai dự án; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định và tiến độ.

Theo lãnh đạo tỉnh, khi hoàn thành, cầu Nguyễn Tất Thành không chỉ phát huy hiệu quả giao thông mà còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và định hình diện mạo đô thị mới của Khánh Hòa.

