Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Khởi công Ngôi nhà hạnh phúc cho hộ nghèo tại Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/10/2025 04:19 GMT+7

Lễ khởi công xây dựng Ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý (ở thôn Đại Mỹ, xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) vừa được Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty TNHH Seacret, UBND xã Thượng Đức tổ chức ngày 11.10.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lý là một trong những hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm của xã Thượng Đức, hộ khó khăn của xã, đang sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Để gia đình bà Lý sớm có được ngôi nhà kiên cố, an toàn, bên cạnh sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm của địa phương, Công ty TNHH Seacret đã hỗ trợ thêm 80 triệu đồng thông qua Báo Thanh Niên.

Khởi công Ngôi nhà hạnh phúc cho hộ nghèo tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Khởi công Ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý

Ảnh: NAM THỊNH

Tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Lý không giấu được sự xúc động: "Tôi thật sự biết ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, đặc biệt Báo Thanh Niên và Công ty Seacret. Mấy chục năm nay, gia đình tôi sống trong căn nhà dột nát, mỗi lần mưa bão là lo sợ. Giờ đây, nhà mới kiên cố được khởi công, tôi mừng lắm!".

