Khơi dậy khát vọng hoàn lương từ sự kết hợp giữa nghiêm minh và lòng nhân ái

Những hy sinh thầm lặng nhưng ý nghĩa to lớn

Chiều 13.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là đơn vị có nhiệm vụ rất khó khăn, thầm lặng nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thực hiện chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: CAND

Điều đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao lực lượng đã có bước chuyển quan trọng về tư duy. Nếu trước đây nhiệm vụ chủ yếu là quản lý giam giữ, đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ thì hiện nay đã từng bước tiếp cận theo tư duy quản trị hiện đại.

Cạnh đó, lực lượng cũng vừa làm tốt công tác thi hành án hình sự, vừa chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, hoàn thiện thể chế, chính sách; gắn công tác quản lý, giáo dục, cải tạo với phòng ngừa tội phạm và tái hòa nhập cộng đồng.

"Đó là sự chuyển biến rất đúng hướng, phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền quản trị quốc gia hiện đại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, dù khối lượng công việc rất lớn, trong khi điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng lực lượng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, kể cả những thời khắc khó khăn của đại dịch Covid-19.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong 3 đợt đặc xá năm 2025 và 2026, hơn 32.000 người được trở về với gia đình, cộng đồng và tỷ lệ tái phạm chỉ khoảng 0,06%. Con số này phản ánh hiệu quả của công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, đồng thời khẳng định khi kết hợp hài hòa giữa sự nghiêm minh của pháp luật với lòng nhân ái, khoan dung của chế độ thì sẽ khơi dậy được khát vọng hoàn lương, giúp nhiều người lầm lỗi trở thành công dân có ích.

Toàn cảnh buổi làm việc ẢNH: CAND

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao mục tiêu mỗi năm giảm hơn 10% tội phạm của Bộ Công an và cho rằng giảm người phạm tội sẽ giảm hàng chục nghìn gia đình không có người phải tù tội, cũng giảm từng ấy gia đình bị xâm hại, hàng nghìn gia đình có niềm vui.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phía sau những con số về an ninh, an toàn và số người được giáo dục, cải tạo, đặc xá là bao ngày đêm thầm lặng, là những ca trực kéo dài, những bữa cơm vội, những dịp lễ, tết không thể sum họp cùng gia đình của cán bộ, chiến sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn thấu hiểu, ghi nhận những cống hiến thầm lặng này. Những cống hiến này góp phần giữ vững an ninh trật tự của đất nước, giữ gìn sự bình yên cho xã hội.

Mỗi người được cảm hóa là thêm một phần bình yên

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng tiếp tục đổi mới tư duy về thi hành án hình sự và công tác quản lý, giáo dục, cải tạo. Phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định. Gắn chặt công tác thi hành án hình sự với phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng xã hội an toàn từ gốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải coi tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng và là một bộ phận không thể tách rời của quá trình thi hành án. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản lý trại giam hiện đại, thông minh, an toàn và nhân văn. Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân văn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công việc của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng rất khó khăn nhưng cũng rất cao quý. Mỗi cơ sở giam giữ được bảo đảm tuyệt đối an toàn là một phần ổn định của xã hội và mỗi người được giáo dục, cảm hóa thành công là thêm một gia đình được hàn gắn, thêm một công dân có ích, thêm một phần bình yên của đất nước.

Điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá là giá trị lớn nhất của công việc mà lực lượng đang cống hiến.