Khói lửa tiếp tục bao trùm khắp Trung Đông

Theo tờ The Times of Israel, quân đội Israel sáng qua thông báo đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp thủ đô Tehran của Iran, thả hơn 80 quả bom xuống các cơ sở sản xuất vũ khí. Sau đó, Israel cho biết đang đối phó với tên lửa phóng từ Iran và ngăn chặn 2 máy bay không người lái (UAV) phóng từ Yemen, nơi lực lượng Houthi đã tuyên bố tham chiến. Mặt khác, Israel xác nhận đã không kích cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Li Băng sau khi AFP ghi nhận những vụ nổ lớn tại khu vực. Một vụ tấn công tên lửa của Iran tại doanh trại quân đội Kuwait cùng ngày làm 10 binh sĩ bị thương, theo quân đội nước này.

Khói bốc lên sau đợt không kích của Israel tại Beirut ngày 30.3 Ảnh: Reuters

Chiến sự tiếp diễn trong khi quân đội Mỹ được cho là đang chuẩn bị nhiều phương án quân sự để Tổng thống Donald Trump có thể lựa chọn tùy theo tình hình. Trả lời phỏng vấn Financial Times sáng qua (giờ VN), ông Trump đề cập khả năng đưa bộ binh lên đảo Kharg, điểm xuất khẩu hầu hết dầu mỏ của Iran, và khẳng định muốn lấy dầu mỏ của nước này. Tờ The Wall Street Journal loan tin Nhà Trắng đang cân nhắc chiến dịch nhằm kiểm soát và đưa 454 kg uranium đi khỏi Iran, kế hoạch đòi hỏi sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Iran trong nhiều ngày và tiềm ẩn rủi ro cao. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng việc Lầu Năm Góc chuẩn bị "không có nghĩa là tổng thống đã ra quyết định".

Ông Trump nói Iran đồng ý hầu hết 15 yêu cầu, Tehran phản bác

Mặt khác, ông Trump nói rằng Iran đã đồng ý cho 20 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz từ ngày 30.3 và sẽ tiếp tục trong những ngày tới như một "món quà". Người phê chuẩn được cho là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ông Trump miêu tả cuộc đàm phán đang diễn ra "cực kỳ tốt đẹp" nhưng cho rằng Iran là nước khó đoán bởi Mỹ từng đàm phán với họ và rồi "luôn buộc phải" dùng biện pháp mạnh.

Iran chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump nhưng trước đó đe dọa sẽ rải thủy lôi ra vịnh Ả Rập nếu lãnh thổ bị xâm lược. Ông Ghalibaf cảnh báo lực lượng Iran đang chờ binh sĩ Mỹ đến để tiêu diệt, đồng thời cáo buộc Washington âm thầm chuẩn bị đưa bộ binh sang dù công khai tìm kiếm đối thoại. Trong hôm qua, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận Tư lệnh hải quân Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tuần trước. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ - Israel đã hoàn thành mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran khi loại hầu hết hai thế hệ lãnh đạo của nước này và đang đàm phán với dàn lãnh đạo hoàn toàn khác.