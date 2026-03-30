Nhiều trường Mỹ ở Trung Đông chuyển sang học trực tuyến sau tối hậu thư của Iran

Đại học Mỹ tại Beirut (AUB) ở trung tâm thủ đô của Lebanon hôm 29.3 thông báo sẽ hoạt động từ xa trong hai ngày tới, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tối hậu thư cho chính phủ Mỹ.

"Giống nhiều người trong số các bạn, chúng tôi đã biết được vào sáng sớm nay về những lời đe dọa nhắm vào các trường đại học Mỹ trong khu vực", Hiệu trưởng AUB Fadlo Khouri nói.

"Hiện tại, chúng tôi không có bằng chứng về các mối đe dọa trực tiếp đối với trường đại học, các cơ sở hoặc trung tâm y tế của chúng tôi. Tuy nhiên, nhằm cảnh giác, chúng tôi sẽ hoạt động trực tuyến vào thứ hai (30.3) và thứ ba, ngoại trừ nhân viên thiết yếu", ông Khouri nhấn mạnh. Ông cho biết thêm các lớp học và kỳ thi sẽ được tiến hành trực tuyến.

IRGC hôm 29.3 đe dọa nhắm mục tiêu vào các trường đại học Mỹ ở Trung Đông sau khi cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy 2 trường đại học ở Iran.

"Nếu chính phủ Mỹ muốn các trường đại học của họ trong khu vực được an toàn trước sự trả đũa... họ phải lên án vụ đánh bom các trường đại học trong một tuyên bố trước 12 giờ thứ hai, ngày 30.3, theo giờ Tehran", IRGC nhấn mạnh trong một tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, theo AFP. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nhà Trắng.

Tương tự, Đại học Lebanon-Mỹ tại Beirut thông báo trên trang web của mình rằng trường sẽ chuyển sang "hoạt động trực tuyến hoàn toàn" vào thứ hai và thứ ba, mô tả đây là "biện pháp phòng ngừa do các mối đe dọa lan rộng đối với các cơ sở giáo dục trong khu vực", theo CNN.

Tại Jordan, Đại học Mỹ ở Madaba, cách thủ đô Amman khoảng 35 km về phía tây nam, cũng thông báo đang tổ chức các lớp học trực tuyến đến ngày 2.4 cho 3.000 sinh viên.

Nhiều trường đại học trong khu vực đã chuyển sang học trực tuyến kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28.2.

Bộ Giáo dục Qatar hôm 28.2 đã thông báo rằng tất cả các trường mẫu giáo, trường học, trung tâm giáo dục và trường đại học trên cả nước sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Đại học Georgetown tại Qatar, Đại học Texas A&M tại Qatar và Khoa Nghệ thuật thuộc Đại học Virginia Commonwealth tại Qatar cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giảng dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, Đại học Mỹ tại Kuwait, Đại học Mỹ tại Dubai và Đại học Mỹ tại Ras Al Khaimah đã chuyển sang học trực tuyến từ tháng trước, khi căng thẳng leo thang.