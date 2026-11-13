Khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 300 tỉ đồng cổ phiếu VIX

Chốt phiên giao dịch ngày 13.11, chỉ số VN-Index giằng co nhẹ quanh tham chiếu tại 1.734,93 điểm, tăng 0,18 điểm. VN-Index giữ được sắc xanh nhờ lực nâng từ các cổ phiếu STB (tăng 0,91 điểm); TCB (tăng 0,67 điểm), VJC (tăng 0,47 điểm), bù đắp cho áp lực giảm tại các cổ phiếu BID, VNM và GAS.

Trên sàn HOSE có tới 192 mã giảm giá, chỉ 108 mã tăng giá. Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt hơn 9.772 tỉ đồng, giảm 21,9% so với bình quân 20 phiên gần nhất.

Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỉ đồng cổ phiếu VIX sau phiên bán ròng mạnh nhất trong vòng 1 tháng ẢNH: LINH LINH

Điểm nhấn nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay là việc các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 655 tỉ đồng. Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 320,6 tỉ đồng. Trên sàn HNX, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 295,2 tỉ đồng; còn trên sàn UPCoM, mua ròng 39,3 tỉ đồng.

Trong số hơn 320 tỉ đồng mua ròng trên sàn HOSE, khối ngoại tập trung mua ròng tới 308 tỉ đồng cổ phiếu Công ty Chứng khoán VIX, chiếm tới 96% tổng giá trị mua ròng trên toàn sàn HOSE và 47% giá trị mua ròng toàn thị trường.

Đây là phiên thứ 2, khối ngoại bất ngờ mua ròng cổ phiếu VIX với khối lượng lớn kể từ phiên giao dịch ngày 5.11. Tại phiên giao dịch tuần trước, khối ngoại cũng bất ngờ mua ròng cổ phiếu này tới hơn 452 tỉ đồng. Lũy kế trong 1 tháng qua, khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu VIX tới hơn 274 tỉ đồng.

Trong báo cáo tài chính gần nhất, doanh thu quý 3/2026 của VIX đạt hơn 2.047 tỉ đồng, tăng 51% so với quý trước nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện rõ rệt, dù giảm so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu của VIX đạt hon 5.000 tỉ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ.

Về lợi nhuận, quý 3/2026, lợi nhuận trước thuế của VIX đạt 192 tỉ đồng, tăng tới 155% so với quy trước. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động và chi phí tài chính đều tăng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 của VIX chỉ đạt 423 tỉ đồng, giảm tới 91,72% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài VIX, dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng các mã POW (86,41 tỉ đồng); VJC (57,75 tỉ đồng); HDB (57,61 tỉ đồng); MSN (56,08 tỉ đồng)…

Khối ngoại lần thứ 2 gom ròng cổ phiếu VIX trong khi tiếp tục xả hàng với cổ phiếu FPT ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng cổ phiếu của FPT. Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng 221,5 tỉ đồng cổ phiếu của tập đoàn này. Trong phiên giao dịch hôm qua 12.11, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới gần 450 tỉ đồng, đẩy giá cổ phiếu của FPT thủng mốc 50.000 đồng.

Dù vậy, nhờ dòng tiền khối tự doanh mua đối ứng lực xả của khối ngoại, giá cổ phiếu FPT trong phiên giao dịch 13.11 vẫn tăng nhẹ lên 50.100 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền khớp lệnh trên HOSE phân bổ chủ yếu vào rổ vốn hóa lớn VN30 (chiếm 48,4%) và nhóm vốn hóa vừa VNMID (chiếm 45,8%). Việc dòng tiền tập trung tương đương giữa VN30 và VNMID cho thấy dòng vốn nội vẫn luân chuyển tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa thay vì rút hoàn toàn khỏi thị trường.

Còn theo nhóm ngành, nhóm thu hút thanh khoản lớn nhất là ngân hàng (hơn 2.611 tỉ đồng, tăng 0,22%). Ở góc độ hiệu suất, nhóm phần mềm và dịch vụ điện toán (tăng 0,93%) giữ nhịp tích cực nhất thị trường, trong khi nhóm thiết bị điện, điện tử (giảm 1,96%) chịu áp lực điều chỉnh sâu nhất.