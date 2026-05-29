Khơi thông mọi nguồn lực phát triển cho TP.HCM

Về tổ chức bộ máy, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng nên quy định rõ sở, ngành là cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực chứ không chỉ là cơ quan tham mưu. Bởi lẽ, nếu sở ngành chỉ tham mưu rồi đẩy lên UBND TP.HCM thì sẽ không có trách nhiệm. "Nếu bộ quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực ở T.Ư thì sở ngành có vai trò quản lý theo ngành lĩnh vực ở địa phương", bà Thảo lý giải.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội thảo ẢNH: NGUYÊN VŨ

Liên quan đến biên chế, dự thảo đề xuất TP.HCM có tổng biên chế không vượt quá 20% số lượng công chức, viên chức T.Ư giao. Bà Thảo dẫn chứng từ khi đất nước thống nhất đến nay, biên chế của thành phố luôn cao hơn số được giao, đồng thời đề nghị nên giao quyền chủ động cho địa phương về biên chế. Góp ý thêm, bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề xuất bổ sung cơ chế tuyển dụng có thời hạn đối với vị trí giám đốc sở chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hay tổng giám đốc doanh nghiệp đường sắt đô thị, ban điều hành trung tâm tài chính quốc tế. Theo đó, TP.HCM sẽ tuyển dụng từng trường hợp và đánh giá năng lực, trả lương theo hiệu suất làm việc (KPI).

Trong khi đó, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung nhìn nhận dự thảo tập trung vào phát triển kinh tế, đô thị trong khi an sinh xã hội còn chưa được rõ. Từ đó, bà Dung đề xuất bổ sung quy định cho HĐND TP.HCM thẩm quyền đưa ra chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển đô thị xanh, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, hạn chế sụt lún. Về kiểm soát quyền lực, bà Dung cho rằng nên giao HĐND TP.HCM ban hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đồng thời làm rõ hơn vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và các tổ chức thành viên.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các nguyên lãnh đạo cơ quan T.Ư và TP.HCM sinh sống trên địa bàn. Lãnh đạo UBND TP.HCM đồng tình với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giao về cho địa phương để giải quyết nhanh hồ sơ, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Sau chuỗi hội thảo tham vấn chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và nguyên lãnh đạo, UBND TP.HCM sẽ hoàn thiện dự thảo luật, tiếp tục lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương vào đầu tháng 6.2026.