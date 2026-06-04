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Thời sự Pháp luật

Khởi tố 2 bị can quay hình CSGT, đưa ra thông tin quy chụp để tống tiền

Phạm Đức
Phạm Đức
04/06/2026 17:15 GMT+7

Hai người đàn ông dùng camera bí mật ghi hình lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, sau đó đưa ra thông tin quy chụp, đe dọa tung lên mạng xã hội nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 4.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành (cùng quê tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Phong và Thành đã giả danh phóng viên, dùng camera ngụy trang quay hình CSGT để tống tiền.

Khởi tố 2 'nhà báo rởm' dùng camera ngụy trang quay hình CSGT để tống tiền - Ảnh 1.

Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản

ẢNH: TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, năm 2024, Phong chuyển về sinh sống tại xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh). Tại đây, Phong nảy sinh ý định bí mật ghi hình hoạt động của lực lượng CSGT nhằm tống tiền.

Đến tháng 10.2025, Phong lôi kéo Thành cùng tham gia. Từ tháng 5.2026, hai người này mua sắm hàng loạt thiết bị camera ngụy trang, thay nhau bám đuôi, ghi hình các tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cả hai thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ Phong hưởng 85%, Thành nhận 15% số tiền chiếm đoạt được.

Sau khi có được các đoạn video, Phong và Thành tự xưng là phóng viên, nhà báo, chủ động tiếp cận, đưa ra các thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Để gây áp lực tâm lý, hai đối tượng này đã đe dọa sẽ gửi clip cho lãnh đạo cấp trên hoặc tung lên mạng xã hội, ép các nạn nhân phải đưa tiền để bỏ qua. Đánh vào tâm lý lo ngại ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và đơn vị, Phong và Thành buộc nạn nhân phải chuyển tiền.

Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

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