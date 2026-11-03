Khởi tố 2 người cầm gậy bóng chày đập phá xe tải ở TP.HCM

Ngày 3.11, thông tin từ Công an xã Phước Hòa (TP.HCM) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người, để điều tra về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 21.8.2026, Nguyễn Nhựt Duy (31 tuổi, thường trú tại xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ) cùng Nguyễn Hoàng Minh (18 tuổi, thường trú tại xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) nảy sinh bức xúc sau khi bị cho nghỉ việc tài xế và phụ xe.

Duy nghi ngờ anh T.T.H là người tác động đến chủ phương tiện khiến mình mất việc nên bàn bạc với Minh tìm cách chặn xe của anh H. để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện xe tải do anh H. điều khiển, Duy cùng người đi xe máy chặn đường phía trước đầu xe, yêu cầu tài xế xuống xe. Tuy nhiên, anh H. không đồng ý.

Sau đó, Duy dùng gậy bóng chày kim loại dài khoảng 80 cm đập vỡ kính hông bên trái và kính chắn gió phía trước xe tải.

Nguyễn Nhựt Duy (áo xanh) và Nguyễn Hoàng Minh (áo đen) bị bắt vì tội "cố ý gây hư hỏng tài sản" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự xã Phước Hòa, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 12,85 triệu đồng.

Ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhựt Duy và Nguyễn Hoàng Minh, để điều tra về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản", quy định tại khoản 1 điều 178 bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, Công an xã Phước Hòa khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống, cần bình tĩnh, ưu tiên giải quyết bằng đối thoại, thương lượng hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền. Người dân không nên vì nóng giận, nghi ngờ hay bức xúc nhất thời mà sử dụng bạo lực, đập phá tài sản của người khác, dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.