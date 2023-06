Khởi tố 3 bị can lừa bán phần mềm đọc trộm tin nhắn

Ngày 30.6, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định, từ ngày 15 - 19.6, Đỗ Việt Hùng (34 tuổi), Đào Thanh Bình (32 tuổi, cùng trú tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lê Trường Giang (23 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, H.Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán phần mềm đọc trộm tin nhắn, theo dõi, định vị.

Theo đó, các đối tượng đưa thông tin không có thật về 2 phần mềm "trackinggiamsat.com" và "dinhvitoanquoc24h.top" có thể theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén điện thoại và các ứng dụng trên mạng xã hội như Zalo, Facebook... Các đối tượng đưa thông tin như trên để khiến người khác tin tưởng, mua sử dụng.

Với thủ đoạn trên, 3 bị can Hùng, Bình và Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 57 triệu đồng của 4 người dân tỉnh Hải Dương.