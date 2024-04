Khởi tố 3 bị can rao bán xe máy giá rẻ trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Ngày 3.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân (36 tuổi), Nguyễn Quang Dương và Ngô Ngọc Đông (cùng 20 tuổi, cùng trú tại xã Đội Bình, H.Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Giang đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức rao bán xe máy giá rẻ qua mạng của các đối tượng này. Nạn nhân của nhóm bị can này ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra, do không có việc làm ổn định, khoảng cuối năm 2023, Quân, Dương và Đông đã bàn bạc, thống nhất việc kiếm tiền bằng cách thực hiện hành vi lừa đảo.

Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Quang Dương và Ngô Ngọc Đông tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm thanh niên này lên mạng tải hình ảnh các dòng xe máy phổ biến trên thị trường như Dream, Wave, Vison, SH… về điện thoại rồi đăng lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook có nhiều thành viên, chạy quảng cáo với nội dung rao bán xe máy không giấy tờ giá rẻ, giao hàng tận nơi... nhằm thu hút người dùng mạng xã hội.

Nội dung quảng cáo đều đính kèm số điện thoại không chính chủ để khách hàng tiện liên hệ. Khi có người muốn mua xe, nhóm đối tượng sẽ kết bạn qua tài khoản Zalo đăng ký bằng các số điện thoại không chính chủ, tiến hành tư vấn cho khách hàng những loại xe phù hợp với điều kiện và nhu cầu. Đồng thời, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Quang Dương và Ngô Ngọc Đông yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc (từ vài trăm nghìn đồng trở lên) qua tài khoản ngân hàng do nhóm này mua trên mạng.

Sau khi bị hại chuyển tiền, các bị can tiếp tục đóng vai người giao hàng liên tục gọi điện cho bị hại thông báo về tiến độ vận chuyển đơn hàng, nói rằng xe chuẩn bị được giao đến, yêu cầu thanh toán bằng cách mua và chuyển mã thẻ nạp điện thoại cho các đối tượng.

Nhận được mã thẻ điện thoại từ các bị hại, các bị can sử dụng tài khoản trên website: doithe...com để bán mã thẻ lấy tiền rồi chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Khi bị hại ngừng chuyển tiền, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Quang Dương và Ngô Ngọc Đông lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thống kê sơ bộ từ cơ quan điều tra, tổng số tiền Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Quang Dương và Ngô Ngọc Đông đã lừa đảo và chiếm đoạt của các bị hại lên tới hàng trăm triệu đồng.