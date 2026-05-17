Khởi tố 4 bị can dùng 'bom xăng' tấn công nhà dân ở Đồng Nai

Hoàng Giáp
17/05/2026 18:36 GMT+7

4 đối tượng dùng 'bom xăng' tấn công nhà dân tại xã Trị An đã bị cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 17.5, Công an phường Trị An, thành phố Đồng Nai đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can dùng "bom xăng" tấn công nhà dân.

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K (26 tuổi, ở khu phố Vĩnh An 5, phường Trị An) về việc khuya 13.4.2026, gia đình bị nhóm thanh niên dùng "bom xăng" ném vào sân nhà làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng 1 xe máy.

Camera ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên dùng bom xăng ném vào nhà dân

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua điều tra, truy xét, cơ quan công an xác định nhóm thanh niên gây ra vụ việc gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi, cùng ở thành phố Đồng Nai).

Qua lời khai của những người liên quan, cơ quan công an xác định, do có mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ Hưng, Anh, Kiên mang theo nhiều vỏ chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù.

Sau khi củng cố hồ sơ, thừa ủy quyền của thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai, Công an phường Trị An đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Nguyễn Thành Đạt, Lê Thòng Ngọc Hưng, Võ Tuấn Anh và Võ Trung Kiên về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

3 trong 4 bị can bị khởi tố

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trong đó, 3 bị can Đạt, Hưng và Tuấn Anh bị bắt tạm giam, riêng Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Công an phường Trị An tiếp tục mở rộng điều tra.

