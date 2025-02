Khởi tố 56 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia

Ngày 13.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng cảnh sát các nước Philippines, Campuchia vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức lừa đầu tư tiền điện tử Bitcoin, bắt giữ 56 nghi phạm.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho một đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Đường dây này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các nghi phạm dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT", nạp tối thiểu 8 triệu đồng vào tài khoản để đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin nhằm hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Để củng cố niềm tin, ban đầu các bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, khi đầu tư số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Với thủ đoạn trên, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của rất nhiều bị hại.

Đến cuối năm 2024, khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, đề nghị Cảnh sát Philippines truy quét, thì đường dây lừa đảo trên đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnom Penh (Campuchia) hoạt động.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng liên quan đã quyết định "cất vó" đường dây lừa đảo.

Ngay tại thủ đô Phnom Penh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội), các tổ công tác đã bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.