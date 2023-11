Khởi tố 6 bị can đua xe, quay clip đăng TikTok

Ngày 1.11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can: Nguyễn Thành Tâm (21 tuổi), Nguyễn Thái Vĩnh Thuận (20 tuổi), Nguyễn Thanh Hậu (17 tuổi), Nguyễn Văn Nam (19 tuổi), Nguyễn Thành Danh (18 tuổi), Nguyễn Thế Đạt (18 tuổi, cùng ngụ TX.Phú Mỹ), để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. 6 bị can này tham gia đua xe vào các ngày 21 và 24.10, sau đó quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Các bị can tham gia đua xe CTV

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 21.10, do biết trước sẽ có đua xe tại khu vực "cảng đèn" thuộc KCN Cái Mép, Tâm, Nam và Hậu đến địa điểm trên để tham gia đua xe và xem đua xe.

Tại đây, Nam và Tâm sử dụng xe máy để tham gia đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường cùng với nhiều người khác. Tâm còn sử dụng điện thoại để quay clip và đăng trên tài khoản TikTok thu hút khoảng 2.000 lượt xem.

Ngày 24.10, do biết trước thông tin khoảng 22 giờ sẽ có vụ tụ tập đua xe trên đường vào KCN Cái Mép, Thuận rủ Nam đi xem và đua xe thì Nam đồng ý. Sau đó, Thuận gọi điện cho Hậu để mượn xe máy.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nam, Hậu, Thuận, Đạt và người tên Bình (chưa rõ lai lịch) tụ tập tại tiệm sửa xe của Thuận rồi đi đến khu vực đường vào KCN Cái Mép để tham gia đua xe. Lúc này, tại địa điểm đua xe có Tâm và Danh cùng tham gia.

Khi đến nơi, nhóm Bình, Thuận, Hậu đứng bên ngoài hò hét, cổ vũ, còn nhóm Đạt, Nam, Danh điều khiển xe máy tham gia đua xe cùng nhiều người, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu xe. Tâm đứng bên ngoài cổ vũ và dùng điện thoại quay clip rồi đăng lên tài khoản TikTok thu hút khoảng 70.000 lượt xem.