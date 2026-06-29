Khởi tố 7 bị can trong vụ lừa bán tượng 'đồng đen' 300 tỉ đồng

Chiều ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết qua điều tra mở rộng vụ án lừa đảo bán tượng phật "đồng đen" với giá 300 tỉ đồng tại xã Tri Tôn, đến nay đơn vị đã khởi tố 7 bị can liên quan để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai La Thị Kim Phương ẢNH: CACC

Cụ thể, qua điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thị Kim Phương (26 tuổi, ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Liên quan đến vụ án, trước đó công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi, ở tỉnh Nghệ An); Huỳnh Kim Long (62 tuổi, ở TP.HCM); La Văn Phép (54 tuổi); Tống Minh Huy (52 tuổi); La Minh Huyên (32 tuổi) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Bội Ngọc (37 tuổi, cả 4 cùng ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hiền sống như vợ chồng với Huỳnh Kim Long. Cả hai sử dụng tài khoản mạng xã hội để tiếp cận ông N.Đ.K (54 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) và giới thiệu có tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen" được rao bán với giá 300 tỉ đồng.

Đầu tháng 4.2026, Hiền và Long liên lạc, hẹn ông K. đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để xem tượng phật. Sau đó, Hiền và Long đến xã Tri Tôn gặp La Văn Phép, Tống Minh Huy, La Minh Huyên (con của Phép) để bàn bạc kế hoạch, phân vai cụ thể cho từng người thực hiện vụ lừa bán tượng phật bằng "đồng đen" cho ông K. và kêu Nguyễn Bội Ngọc và La Thị Kim Phương cùng tham gia.

Các bị can Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Kim Long, La Minh Huyên, La Văn Phép, Tống Minh Huy và Nguyễn Bội Ngọc (từ trái qua) ẢNH: CACC

Sáng ngày 18.4, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, nhóm của Hiền gặp ông K. để tiến hành thử và giao dịch mua bán tượng đồng đen. Lợi dụng lúc ông K. đang khấn vái, Phép đã tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn, tạo hiện tượng đồng đen có thể phá hủy mọi thứ "kỳ lạ" như lời giới thiệu ban đầu.

Tin là đồng đen thật, ông K. đồng ý giao 300 triệu đồng để đặt cọc mua tượng. Ngay sau khi nhận tiền, Huyên đã nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch rồi đến điểm hẹn trước đó để chia tiền; trong đó, Phương được chia 13 triệu đồng và Ngọc được chia 7 triệu đồng.

Biết mình bị lừa, ông K. đã đến cơ quan công an trình báo. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban giám Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tri Tôn tiến hành điều tra, truy xét nóng nhóm đối tượng. Chỉ sau 24 giờ vào cuộc, các trinh sát đã xác định và bắt giữ các nghi phạm.

Vụ án lừa bán tượng phật bằng "đồng đen" với giá 300 tỉ đồng đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.



