Thời sự

Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng

Trần Cường
Trần Cường
09/02/2026 12:54 GMT+7

Công an Hà Nội xác định 9 bị can đã lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng rồi chiếm đoạt 318 tỉ đồng của một ngân hàng.

Ngày 9.2, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Hà Thị Thương (45 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội), Nguyễn Phương Loan (40 tuổi, trú P.Bồ Đề, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi, trú P.Bồ Đề), Nguyễn Thành Nam (50 tuổi, trú P.Bồ Đề), Lượng Ngọc Thoan (45 tuổi, trú P.Việt Hòa, TP.Hải Phòng), Đồng Thế Lực (33 tuổi, trú xã Nga Sơn, Thanh Hóa), Mai Long (46 tuổi, trú xã Nga Sơn, Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (26 tuổi, trú P.Thái Bình, Hưng Yên) và Nguyễn Đăng Hùng (42 tuổi, trú xã Đô Lương, Nghệ An).

Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng- Ảnh 1.

9 bị can bị khởi tố

ẢNH: N.B

Theo Công an Hà Nội, từ 2021 đến 2024, Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) đã chiếm đoạt tổng số hơn 318 tỉ đồng của một ngân hàng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định các bị can không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà đã lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để dựng kế hoạch chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng- Ảnh 2.
Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng- Ảnh 3.
Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng- Ảnh 4.
Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng- Ảnh 5.

Tang vật vụ án

 ẢNH: N.B

Cụ thể, các bị can đã thành lập, sử dụng hệ thống nhiều doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành, trong đó Công ty Hoàng Thành giữ vai trò chính đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Ngoài ra, các bị can còn dùng các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366… để ký hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, qua đó hợp thức hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng- Ảnh 6.

Bị can Hà Thị Thương

ẢNH: N.B

Công an Hà Nội cho hay, trong vụ án, các bị can phân công vai trò cụ thể cho từng người tham gia phạm tội. Trong đó, Thương là Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, rút - chuyển tiền.

Các bị can Thoan, Lực, Thái, Long, Hoàng là giám đốc, đứng tên các pháp nhân, thực hiện ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán. Nguyễn Thành Nam giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Khởi tố 9 người chiếm đoạt 318 tỉ đồng của 1 ngân hàng- Ảnh 7.

Bị can Lương Ngọc Thoan được phân công làm giám đốc, đứng tên công ty và ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng.. làm căn cứ để ngân hàng giải ngân khoản vay

ẢNH: N.B

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ án còn có dấu hiệu của các tội rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Do vậy, Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của từng người, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa để thu hồi triệt để tài sản phạm tội mà có, cũng như xử lý triệt để những người liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo chiếm đoạt tài sản tín dụng Công an Hà Nội
