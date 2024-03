Khởi tố, bắt giam người phụ nữ chém thượng úy công an bị thương

Ngày 1.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thu Hồng Ngọc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, theo điều 134 bộ luật Hình sự.



Bị can Lê Thu Hồng Ngọc tại bị bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích N.K

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 26.2, thượng úy Phạm Đức Hoàng và trung úy Nguyễn Trung Hiếu, đều là cán bộ Công an P.Hồng Hải (TP.Hạ Long), được giao nhiệm vụ phối hợp với UBND P.Hồng Hải hỗ trợ đưa Lê Thu Hồng Ngọc đi khám bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi 2 cán bộ công an đến gia đình vận động thì Ngọc có thái độ không hợp tác.

Không những thế, người phụ nữ 27 tuổi này đã chạy thẳng vào khu vực bếp, rồi lấy dao chống trả. Trong lúc khống chế Ngọc, thượng úy Phạm Đức Hoàng bị người phụ nữ này chém vào vùng đầu với vết thương khá sâu, ở vị trí nguy hiểm.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi thượng úy Phạm Đức Hoàng N.K

Thượng úy Phạm Đức Hoàng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc đưa Ngọc đi khám bệnh là do gia đình người phụ nữ này có đề nghị với chính quyền địa phương từ trước đó.

Ngay sau khi biết sự việc, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo UBND TP.Hạ Long đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà và biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ Công an P.Hồng Hải nói chung và cá nhân thượng úy Phạm Đức Hoàng.