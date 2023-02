Khởi tố giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Phú Thọ nhận hối lộ

Sáng 3.2, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với ông Phùng Mạnh Duẩn (45 tuổi, trú TT.Liên Quan, H.Thạch Thất, Hà Nội), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-01V, để làm rõ tội "nhận hối lộ", quy định tại điều 354, bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Phùng Mạnh Duẩn (áo xanh) ANH CHUNG

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ năm 2021 - 2022, bị can Phùng Mạnh Duẩn đã nhận số tiền 198 triệu đồng của 4 cá nhân trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-01V đặt tại đường Hùng Vương (P.Vân Cơ, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) ANH CHUNG

Cụ thể, bị can Duẩn đã liên hệ với ông Lê Đức Thiện, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh (có địa chỉ tại P.Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội), để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 xe ô tô của 4 cá nhân nêu trên.

Sau đó, bị can Duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 18 xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn 150 triệu đồng.



Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra vụ án.

Công an thực hiện khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm 19-01V ANH CHUNG

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 19-01V ANH CHUNG

Dữ liệu trong máy tính cũng được trích xuất để phụ vụ điều tra ANH CHUNG

Nhiều hồ sơ được khám xét ANH CHUNG

Quá trình khám xét diễn ra tới tối muộn ANH CHUNG