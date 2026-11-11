Khởi tố giang hồ mạng Bình 'trọc' vì hành vi cho vay nặng lãi

Chiều 11.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giang hồ mạng Bình "trọc" (tức Nguyễn Thái Bình, 53 tuổi, trú P.Đống Đa, TP.Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bình "trọc" tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, tháng 3.2023, Bình và một phụ nữ tên Hải thỏa thuận cho anh B.M.C vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. với Hải. Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi và yêu cầu anh C. viết giấy nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi số tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11.2023, anh C. chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bình "trọc" đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an TP.Hà Nội, Bình "trọc" là một giang hồ mạng, được biết qua các nền tảng mạng xã hội từ những năm 2017 đến nay. Trang TikTok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 người theo. Nhiều clip của Bình xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Làm việc với cảnh sát, Bình cũng thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ các nội dung này.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ, cần chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ, tránh cổ xúy những clip tô vẽ hình ảnh "giang hồ", đề cao lối hành xử lệch chuẩn.

Công an TP.Hà Nội khẳng định, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ xúy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.