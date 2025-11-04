Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố hai bị can tham gia làm giả hồ sơ cấp phép môi trường

Trần Hiếu
Trần Hiếu
04/11/2025 14:47 GMT+7

Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai (P.Thống Nhất, Gia Lai) và Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nhật An Gia Lai (P.Diên Hồng, Gia Lai) bị phát hiện làm giả hồ sơ cấp giấy phép về môi trường.

Ngày 4.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với hai bị can Nguyễn Ngọc Thanh (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai và Nguyễn Hoàng Giang (50 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nhật An Gia Lai.

Cả hai bị khởi tố về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét hai công ty trên và phát hiện, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi sai phạm của 2 bị can.

Khởi tố hai đối tượng làm giả hồ sơ cấp phép môi trường tại gia Lai - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai

ẢNH: CTV

Qua quá trình điều tra, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hai công ty trên có những dấu hiệu sai phạm trong nhiệm vụ thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực về bảo vệ môi trường. Những sai phạm này đã được các trinh sát thu thập, xử lý thông tin để điều tra mở rộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai công ty trên đã làm giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường.

Từ những sai phạm trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đã mở rộng điều tra về lĩnh vực này, tiến hành rà soát các tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực… về bảo vệ môi trường  nhằm phát hiện, xử lý những công ty, cá nhân có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

làm giả hồ sơ sai phạm môi trường Gia Lai khởi tố
