Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu

Chiều 17.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can.

Trong số này có ông Hoa Công Hậu (60 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và Lê Thành Lữ (56 tuổi), nguyên Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc sở này. 7 bị can khác là lãnh đạo và cán bộ các doanh nghiệp là nhà thầu cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho Sở Y tế Tây Ninh, gồm: Nguyễn Phước Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Nam Sài Gòn; Bạch Thị Diệu Hiền, nhân viên Công ty TNHH NG, nay là Công ty TNHH công nghệ cao LTQ; Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới - NSJ Group; Đoàn Thị Nở, Nông Thị Bích Sửu, Phùng Thị Dương và Hoàng Ngọc Hồng Phúc, cùng là cán bộ thuộc NSJ Group.

Đáng chú ý, các bị can tại NSJ Group gồm: Hoàng Thị Thúy Nga, Đoàn Thị Nở, Nông Thị Bích Sửu, Phùng Thị Dương, Hoàng Ngọc Hồng Phúc đang là bị can trong vụ án hình sự “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan.

Tháng 3.2021, C03 đã khởi tố các bị can này cùng với ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lê Phi, cùng nguyên là Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.





Theo nguồn tin của Thanh Niên, tại Cần Thơ, NSJ Group và nhiều pháp nhân liên quan đã trúng nhiều gói thầu lớn về cung cấp trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh cho các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Cần Thơ, với vi phạm ước tính trên 10 tỉ đồng.

NSJ Group, có tiền thân là Công ty CP tư vấn và thương mại Bắc Nam, được thành lập từ năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, cơ điện…

Trong lĩnh vực y tế, NSJ Group chuyên phân phối, cung cấp trang thiết bị phòng mổ, chẩn đoán hình ảnh và tim mạch. Trong thời gian ngắn, khoảng năm 2017 đến nay, NSJ Group đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại nhiều địa phương với tổng giá trị trên 2.000 tỉ đồng.