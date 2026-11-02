    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Khởi tố nhân viên ngân hàng cùng đồng phạm chiếm đoạt 31,7 tỉ đồng tiền tiết kiệm

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, một nhân viên ngân hàng ở Đắk Lắk đã sử dụng điện thoại của khách để bí mật chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến cho đồng phạm, chiếm đoạt hơn 31,7 tỉ đồng.

    Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

    Khởi tố nhân viên ngân hàng cùng đồng phạm chiếm đoạt 31,7 tỉ đồng tiền tiết kiệm - Ảnh 1.

    Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 bị can chiếm đoạt hơn 31,7 tỉ đồng của khách hàng

    ẢNH: CTV

    Theo điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

    Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Kim Anh đã sử dụng điện thoại của khách rồi hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử.

    Sau đó, Kim Anh bí mật thao tác chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa.

    Theo cơ quan chức năng, 2 bị can liên lạc, trao đổi việc chuyển thông tin qua các ứng dụng Zalo và Telegram.

    Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7 đến 9.2026 đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được chuyển cho Nghĩa để đầu tư, mua bán tiền số.

    Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại khi đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

    Tin liên quan

    Khởi tố người cháu chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng khi dì ở Mỹ nhờ mua nhà

    Khởi tố người cháu chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng khi dì ở Mỹ nhờ mua nhà

    Được người dì ở Mỹ tin tưởng gửi hơn 4,7 tỉ đồng nhờ quản lý, mua nhà tại Đà Nẵng, Trần Hoàng Vĩnh Tú đã chiếm đoạt số tiền.

    Khám phá thêm chủ đề

    chiếm đoạt Sổ tiết kiệm Đà Nẵng Đắk Lắk Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tiết kiệm khởi tố nhân viên ngân hàng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận