Khởi tố nhân viên ngân hàng cùng đồng phạm chiếm đoạt 31,7 tỉ đồng tiền tiết kiệm

Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 bị can chiếm đoạt hơn 31,7 tỉ đồng của khách hàng ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Kim Anh đã sử dụng điện thoại của khách rồi hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử.

Sau đó, Kim Anh bí mật thao tác chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa.

Theo cơ quan chức năng, 2 bị can liên lạc, trao đổi việc chuyển thông tin qua các ứng dụng Zalo và Telegram.

Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7 đến 9.2026 đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được chuyển cho Nghĩa để đầu tư, mua bán tiền số.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại khi đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.