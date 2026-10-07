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    Thời sựPháp luật

    Tài xế chiếm đoạt 2 xe tải, bán lấy 785 triệu đồng trả nợ cờ bạc

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Lợi dụng việc được giao quản lý 2 xe tải, Lưu Quốc Anh đã chiếm đoạt, rồi bán cả 2 phương tiện với giá 785 triệu đồng để trả nợ cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

    Ngày 7.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lưu Quốc Anh (32 tuổi, ở xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Tài xế chiếm đoạt 2 xe tải, bán lấy hơn 700 triệu đồng trả nợ cờ bạc - Ảnh 1.

    Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam Lưu Quốc Anh để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

    Theo cơ quan chức năng, trước đây, Lưu Quốc Anh làm tài xế lái xe tải thuê cho ông Đ.N (43 tuổi, ở TP.HCM). Do tính chất công việc, ông N. giao Quốc Anh trực tiếp quản lý 2 xe tải mang BKS 36H - 036.xx và 36H - 036.xx để chở vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc qua địa bàn Đắk Lắk.

    Đến tháng 4.2026, dù đã nghỉ làm tài xế, Quốc Anh vẫn nhận lời tiếp tục trông coi, quản lý 2 xe tải nói trên.

    Trong thời gian này, do tham gia cờ bạc, Quốc Anh phát sinh các khoản nợ với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Theo kết quả điều tra, từ đây, Quốc Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản được giao quản lý.

    Lợi dụng việc quản lý 2 phương tiện, Quốc Anh tự đăng thông tin rao bán 2 xe tải ben trên mạng xã hội.

    Đến tháng 5.2026, Quốc Anh bán 2 xe tải với tổng số tiền 785 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền này được Quốc Anh sử dụng để trả các khoản nợ cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

    Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý Lưu Quốc Anh theo quy định của pháp luật.

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