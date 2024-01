Khởi tố tài xế xe cẩu ép ngã 2 xe máy vì xin đường không được

Chiều 10.1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an TX.Phú Thọ (Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (37 tuổi, trú xã Phú Lai, H.Đoan Hùng, Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích.



Tài xế Vũ Ngọc Hoàng và tang vật vụ án NGUYỄN CHUNG

Trước đó, ngày 4.1, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh trên cầu Ngọc Tháp (TX.Phú Thọ) thể hiện xe cẩu tự hành mang biển số 19C - 136.96 chèn ép xe máy, gây tai nạn rồi bỏ đi khiến dư luận bức xúc, lên án hành vi coi thường tính mạng người khác.

Nhận chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, Công an TX.Phú Thọ đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xác minh, làm việc với bị hại, đồng thời rà soát, làm rõ tài xế lái xe cẩu tự hành gây tai nạn.

Camera ghi lại thời điểm tài xế Vũ Ngọc Hoàng chèn ép 2 xe máy đổ ra đường rồi bỏ đi

NGUYỄN CHUNG

Tại cơ quan điều tra, tài xế Hoàng khai nhận, khoảng 16 giờ 50 ngày 4.1 có lái xe cẩu tự hành lưu thông trên cầu Ngọc Tháp theo hướng TX.Phú Thọ đi H.Tam Nông. Quá trình này, Hoàng bóp còi xin vượt nhưng 2 xe máy đi cùng chiều không cho vượt nên bức xúc.

Khi vượt lên, tài xế Hoàng đột ngột đánh lái sang bên phải khiến 2 xe máy đổ xuống đường, 2 người ngồi trên xe cũng ngã ra đường, khiến bà P.T.Y (46 tuổi, trú H.Tam Nông).

Biết xảy ra va chạm và 2 người bị ngã ra đường, tài xế Hoàng không dừng lại mà tiếp tục lái xe di chuyển sang xã Hiền Quang (H.Tam Nông).