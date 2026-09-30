Khởi tố thêm 2 cán bộ nhà trường 'ăn chặn' suất ăn của học sinh

Hai bị can vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố gồm Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Cả hai bị điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 bộ luật Hình sự, hiện được tại ngoại.

Bị can Trần Thu Đông tại thời điểm bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (địa chỉ tại khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, hồi tháng 4, hiệu trưởng trường này là Trần Thu Đông và kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa cũng đã bị khởi tố về cùng tội danh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ hơn 1,8 triệu đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập.

Trong thời gian từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, ông Trần Thu Đông chỉ đạo bà Hoàng Thị Xuân Hòa nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Hai bị can Luyện (trái) và Tâm bị khởi tố mới đây ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực hiện chỉ đạo của ông Đông và bà Hòa, 2 bị can Luyện và Tâm liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh, nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Từ tháng 3.2024 đến tháng 5.2025, các bị can đã giữ lại tổng số hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người yếu thế - đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc.

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật, từ đó xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và các khoản kinh phí dành cho học sinh; góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý tại các cơ sở giáo dục.