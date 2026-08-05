Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ phát khống hơn 3.500 lượt đơn thuốc BHYT

Ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 bị can có liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trạm y tế phường 8 (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cũ; nay là Trạm y tế 2, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk).

Các bị can gồm: Đặng Thị Thịnh (57 tuổi), nguyên Phó trưởng trạm y tế; Võ Thanh Sơn (41 tuổi), bác sĩ; Ksor Y Tri (33 tuổi), y sĩ; Phạm Thị Anh Thư (37 tuổi), nhân viên cấp phát thuốc; Nguyễn Thị Lệ Hằng (56 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Thoa (41 tuổi), nhân viên hành chính. Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố thêm 6 bị can về tội tham ô tài sản liên quan vụ phát khống 3.539 lượt đơn thuốc để tuồn ra ngoài ẢNH: HOÀNG ANH

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2021 - 2022, theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung (57 tuổi), nguyên Trưởng trạm y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ BHYT của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.

Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc BHYT có tổng giá trị hơn 614 triệu đồng.

Đáng chú ý, số thuốc chiếm đoạt được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ BHYT đã bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội tham ô tài sản.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.