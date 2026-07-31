Khói trước, lửa sau

Kết quả cuối cùng của việc này là Washington chắc sẽ không tăng thêm và cũng không bỏ hết, mà có thể giữ nguyên hoặc giảm bớt sự hiện diện ấy. Nếu dùng hình ảnh để lột tả thì hiện đã thấy khói bốc lên nhưng chưa rõ lửa mới chỉ nhen nhúm hay đã nồng đậm bao nhiêu.

Khói đã nổi lên khi Mỹ chuyển từ phát ngôn sang hành động cụ thể, phát đi thông điệp có thể sẽ trở thành một sự lựa chọn chính sách mới. Mỹ "nổi khói" trước hết để ép đồng minh bớt lệ thuộc và chi nhiều hơn cho đảm bảo an ninh. Chỉ như thế thì Washington mới dồi dào nguồn lực cho tập trung vào những trọng tâm cạnh tranh chiến lược khác. Mỹ không buông bỏ hoàn toàn đồng minh nhưng quyết tâm buộc đồng minh phải gánh vác nhiều hơn về việc bảo đảm an ninh. Cho nên ở đây có lửa chứ không chỉ có khói. Vấn đề chỉ ở chỗ khói còn dày thêm bao nhiêu và liệu lửa sẽ cháy bùng to hay chỉ âm ỉ. Khói được chủ ý bung ra trước để buộc các bên phải hành động, tác động như tín hiệu cảnh báo liên tục. Bởi vậy, các đồng minh của Washington khi quan sát màn khói này chắc chắn phải đồng thời lưu tâm một cách thật sự nghiêm túc tới khả năng Mỹ điều chỉnh chiến lược thật sự.

Binh sĩ NATO tổ chức cuộc tập trận quân sự ở Wierzbiny, Ba Lan ngày 17.9.2025 ảnh: reuters



Trong chính trị thế giới, khói hiếm khi vô hại. Nó xuất hiện để báo hiệu rằng điều gì đó đang âm ỉ phía sau. Và người xưa vẫn nói: Nơi nào có khói bốc lên dai dẳng, ở đó chắc đã có nguồn lửa và sớm muộn cũng sẽ bùng lên ngọn lửa. Vì thế, các đồng minh của Mỹ không nên tranh cãi làn khói ấy là thật hay giả, mà nên chuẩn bị phòng ngừa ngọn lửa, bùng lên thành hỏa hoạn đối với họ.