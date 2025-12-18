Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh!

Dù phải nhận thất bại cay đắng trước Philippines trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu.
Đội tuyển nữ Việt Nam lẽ ra đã có những kỷ niệm đẹp và ngọt ngào trên sân Chonburi. Nhưng quyết định sai lầm của trọng tài khiến những gì diễn ra ở đây sẽ là mảnh ký ức đáng quên. Cú tạt bóng đầy ý đồ của Vạn Sự, pha chạy chỗ thông minh rồi dứt điểm hiểm hóc của Bích Thùy đã không thể khiến chúng ta ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn rất tuyệt vời và thật đáng trân trọng.
Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi
Thất bại này sẽ không thể khiến đội tuyển nữ Việt Nam gục ngã mà chỉ giúp Bích Thùy và các đồng đội mạnh mẽ hơn. Thất bại này cũng không thể khiến người hâm mộ chỉ trích hay bớt đi tình cảm cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các CĐV sẽ hiểu thêm rằng chúng ta không chỉ yêu những bàn thắng, pha bóng đẹp, những chiến thắng vinh quang mà còn yêu cả những giọt nước mắt, những thất bại trái ngang.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận (0)