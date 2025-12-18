Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
18/12/2025 00:00 GMT+7

Dù phải nhận thất bại cay đắng trước Philippines trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu.

Đội tuyển nữ Việt Nam lẽ ra đã có những kỷ niệm đẹp và ngọt ngào trên sân Chonburi. Nhưng quyết định sai lầm của trọng tài khiến những gì diễn ra ở đây sẽ là mảnh ký ức đáng quên. Cú tạt bóng đầy ý đồ của Vạn Sự, pha chạy chỗ thông minh rồi dứt điểm hiểm hóc của Bích Thùy đã không thể khiến chúng ta ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn rất tuyệt vời và thật đáng trân trọng.

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc cực kỳ tự tin, áp đặt lối chơi ngay từ đầu và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành Philippines

ẢNH: KHẢ HÒA

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 2.

Hai chữ "chiến thắng" trên tấm băng dán đầu gối của Thái Thị Thảo đáng ra đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam. Bích Thùy làm rung mành lưới Philippines sau một loạt pha xử lý hay của cả tập thể

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 3.

Nhưng pha phất cờ sai nầy của trọng tài đã phá hỏng tất cả

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 4.

Ở khoảnh khắc bóng rời chân Vạn Sự, rõ ràng Bích Thùy đứng trên hậu vệ cuối cùng của đối phương tận 2 m

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 5.

Ngoài ra, trọng tài chính còn có rất nhiều quyết định khó hiểu, khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 6.

Với nhiều VĐV, khi chịu sự bất công đó, họ dễ bị ức chế, căng cứng. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chiến đấu với tinh thần tuyệt vời

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 7.

Bích Thùy vẫn chạy không biết mệt mỏi, nỗ lực qua người, đột phá, khiến hàng thủ Philippines phải chống đỡ vất vả

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 8.

Trần Thị Duyên thể hiện tinh thần chiến binh mạnh mẽ, ẩn sau vẻ ngoài trắng trẻo, dễ thương

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 9.

Duyên chơi quyết liệt, không ngại va chạm, lên công về thủ không biết mệt mỏi. Đó cũng là những gì mà toàn đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 10.

Phía bên ngoài, HLV Mai Đức Chung cũng đứng suốt 120 phút, chỉ đạo không ngơi nghỉ

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 11.

Thủ môn Kim Thanh có rất nhiều lần đoán đúng hướng các quả đá luân lưu của đối phương. Chỉ tiếc là chúng ta còn thiếu một chút may mắn

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 12.

Nỗi buồn thất bại này thật khó nguôi

ẢNH: KHẢ HÒA

Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh! - Ảnh 13.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ giành được HCB, nhưng đã tỏa sáng lấp lánh chẳng khác gì được đeo HCV trên cổ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng với mọi lời tán dương

ẢNH: KHẢ HÒA

Thất bại này sẽ không thể khiến đội tuyển nữ Việt Nam gục ngã mà chỉ giúp Bích Thùy và các đồng đội mạnh mẽ hơn. Thất bại này cũng không thể khiến người hâm mộ chỉ trích hay bớt đi tình cảm cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các CĐV sẽ hiểu thêm rằng chúng ta không chỉ yêu những bàn thắng, pha bóng đẹp, những chiến thắng vinh quang mà còn yêu cả những giọt nước mắt, những thất bại trái ngang.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

