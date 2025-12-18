Không cần HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng lấp lánh!

Đội tuyển nữ Việt Nam lẽ ra đã có những kỷ niệm đẹp và ngọt ngào trên sân Chonburi. Nhưng quyết định sai lầm của trọng tài khiến những gì diễn ra ở đây sẽ là mảnh ký ức đáng quên. Cú tạt bóng đầy ý đồ của Vạn Sự, pha chạy chỗ thông minh rồi dứt điểm hiểm hóc của Bích Thùy đã không thể khiến chúng ta ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn rất tuyệt vời và thật đáng trân trọng.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc cực kỳ tự tin, áp đặt lối chơi ngay từ đầu và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Hai chữ "chiến thắng" trên tấm băng dán đầu gối của Thái Thị Thảo đáng ra đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam. Bích Thùy làm rung mành lưới Philippines sau một loạt pha xử lý hay của cả tập thể ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng pha phất cờ sai nầy của trọng tài đã phá hỏng tất cả ẢNH: KHẢ HÒA

Ở khoảnh khắc bóng rời chân Vạn Sự, rõ ràng Bích Thùy đứng trên hậu vệ cuối cùng của đối phương tận 2 m

Ngoài ra, trọng tài chính còn có rất nhiều quyết định khó hiểu, khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi ẢNH: KHẢ HÒA

Với nhiều VĐV, khi chịu sự bất công đó, họ dễ bị ức chế, căng cứng. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chiến đấu với tinh thần tuyệt vời ẢNH: KHẢ HÒA

Bích Thùy vẫn chạy không biết mệt mỏi, nỗ lực qua người, đột phá, khiến hàng thủ Philippines phải chống đỡ vất vả ẢNH: KHẢ HÒA

Trần Thị Duyên thể hiện tinh thần chiến binh mạnh mẽ, ẩn sau vẻ ngoài trắng trẻo, dễ thương ẢNH: KHẢ HÒA

Duyên chơi quyết liệt, không ngại va chạm, lên công về thủ không biết mệt mỏi. Đó cũng là những gì mà toàn đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện ẢNH: KHẢ HÒA

Phía bên ngoài, HLV Mai Đức Chung cũng đứng suốt 120 phút, chỉ đạo không ngơi nghỉ ẢNH: KHẢ HÒA

Thủ môn Kim Thanh có rất nhiều lần đoán đúng hướng các quả đá luân lưu của đối phương. Chỉ tiếc là chúng ta còn thiếu một chút may mắn ẢNH: KHẢ HÒA

Nỗi buồn thất bại này thật khó nguôi ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ giành được HCB, nhưng đã tỏa sáng lấp lánh chẳng khác gì được đeo HCV trên cổ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng với mọi lời tán dương ẢNH: KHẢ HÒA

Thất bại này sẽ không thể khiến đội tuyển nữ Việt Nam gục ngã mà chỉ giúp Bích Thùy và các đồng đội mạnh mẽ hơn. Thất bại này cũng không thể khiến người hâm mộ chỉ trích hay bớt đi tình cảm cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các CĐV sẽ hiểu thêm rằng chúng ta không chỉ yêu những bàn thắng, pha bóng đẹp, những chiến thắng vinh quang mà còn yêu cả những giọt nước mắt, những thất bại trái ngang.