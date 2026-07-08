Cristiano Ronaldo đã rời World Cup 2026 sau thất bại của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Trước đó, cầu thủ 41 tuổi xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình, khép lại hành trình trải dài 6 kỳ World Cup, theo The Guardian và Al Jazeera.

Ở nhánh còn lại của lịch sử, Lionel Messi vẫn đi tiếp.

Không còn Ronaldo, Messi đứng trước World Cup ‘một mình’ của thế hệ cũ

Argentina vừa thoát hiểm trước Ai Cập ở vòng 16 đội. Bị dẫn 0-2, đội bóng của Lionel Scaloni ghi 3 bàn trong 13 phút cuối để thắng 3-2. Messi kiến tạo cho Cristian Romero, rồi trực tiếp ghi bàn gỡ hòa, trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng, theo The Guardian.

Sau trận, Messi bật khóc. Đó không chỉ là cảm xúc của một cuộc ngược dòng. Ở tuổi 39, khi Ronaldo đã dừng lại, Messi hiểu rằng mỗi trận còn lại có thể là một lát cắt cuối cùng của thế hệ cũ tại World Cup.

Khi cuộc đua không còn Ronaldo

Trong gần 20 năm, bóng đá thế giới quen nhìn World Cup qua 2 cái tên: Messi và Ronaldo. Họ không chỉ là 2 siêu sao, mà là 2 chuẩn mực cạnh tranh, 2 kiểu vĩ đại khác nhau, 2 dòng cảm xúc kéo dài qua nhiều thế hệ người xem.

Ronaldo chấp nhận giấc mơ World Cup dang dở cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Nhưng World Cup 2026 đã tạo ra một khoảng trống lớn. Ronaldo rời giải, còn Messi trở thành biểu tượng cuối cùng của thế hệ ấy vẫn đứng trong cuộc đua. Điều đặc biệt là Messi không chỉ ở lại bằng ký ức. Anh vẫn đang quyết định số phận Argentina. Theo Al Jazeera, Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn trước tứ kết, xếp trên Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Mbappe đã vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp từ năm 2018 ẢNH: REUTERS

Erling Haaland đưa đội tuyển Na Uy vào tứ kết đầy thuyết phục ẢNH: REUTERS

Chi tiết đó khiến câu chuyện của Messi khác đi. Anh không chỉ cố kéo dài lời chia tay. Anh vẫn đang cạnh tranh trực tiếp với thế hệ được xem là tương lai của bóng đá thế giới.

Sự hiện diện ấy khiến cuộc chuyển giao thế hệ ở World Cup 2026 trở nên đặc biệt. Thông thường, những biểu tượng cũ lùi lại khi các ngôi sao trẻ chiếm sân khấu. Nhưng Messi đang đi theo chiều ngược lại. Ở tuổi 39, anh không đứng ngoài để chứng kiến Mbappe hay Haaland tiếp quản, mà vẫn trực tiếp tranh bàn thắng, tranh danh hiệu và quyết định những trận knock-out. Thế hệ mới đã đến, nhưng thế hệ cũ vẫn còn một người chưa chịu rời đi.

Messi giữa thế hệ Mbappe và Haaland

World Cup 2026 giống như cuộc chuyển giao bị trì hoãn. Ronaldo đã rời sân khấu. Nhưng Messi vẫn đứng đó, trước Mbappe, Haaland và những gương mặt trẻ hơn.

Mbappe là nhà vô địch World Cup 2018, Vua phá lưới World Cup 2022. Haaland vừa đưa Na Uy vào tứ kết sau chiến thắng trước Brazil. Họ đại diện cho tốc độ, thể lực và quyền lực mới của bóng đá hiện đại.

Messi thì khác. Anh không còn chạy nhiều nhất, không còn liên tục bứt tốc như thời đỉnh cao. Nhưng trong những khoảnh khắc Argentina sắp sụp đổ, anh vẫn là người được tìm đến.

Messi vẫn đang là nhân vật quan trọng nhất của đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Đó là lý do hành trình này trở nên đặc biệt. Không còn Ronaldo để song hành trong một cuộc đua quen thuộc, Messi bước tiếp một mình giữa thế hệ mới. Mỗi bàn thắng, mỗi đường chuyền và mỗi trận knock-out lúc này không chỉ thuộc về Argentina, mà còn giống như lời nhắc rằng kỷ nguyên cũ vẫn chưa hoàn toàn khép lại.