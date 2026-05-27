Không để 26 triệu trẻ em 'tự bơi' trong kỷ nguyên số

Lã Nghĩa Hiếu
27/05/2026 16:19 GMT+7

Trước những nguy cơ ngày càng lớn từ không gian mạng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh cần xây dựng 'lá chắn số' để bảo vệ trẻ em, giúp 26 triệu trẻ em Việt Nam được phát triển an toàn, lành mạnh và không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Sáng 27.5, phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời trang bị kỹ năng số để các em vững bước trong kỷ nguyên mới.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ phát động

Tại lễ phát động, Phó chủ tịch nước thông tin, Việt Nam hiện có khoảng 26 triệu trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trẻ em không thể đứng ngoài xu thế công nghệ, song cũng không thể bước vào không gian mạng mà thiếu sự đồng hành, định hướng và cơ chế bảo vệ an toàn trước các tác động tiêu cực.

"Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số" là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, thể hiện tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Phó chủ tịch nước, đây cũng là mục tiêu kép nhằm vừa tăng cường bảo vệ trẻ em, vừa hỗ trợ hình thành thế hệ công dân số Việt Nam trong tương lai.

Nhiều chính sách lớn chăm lo trẻ em

Theo Phó chủ tịch nước, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách vượt trội cho trẻ em trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Các chương trình như "Sóng và máy tính cho em", "Cặp lá yêu thương", "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng", "Tiếp sức đến trường"… đã hỗ trợ hàng triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động

Đặc biệt, nhiều chủ trương mới như miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú, xây dựng trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền đang được khẩn trương triển khai nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cả nước vẫn còn gần 2 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều em vẫn phải đối diện với các nguy cơ như bạo lực, xâm hại, tai nạn, đuối nước, thiên tai và đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là nhiệm vụ cấp thiết

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các hành vi bạo lực mạng, nội dung độc hại, xâm hại trẻ em trên nền tảng số đang trở thành nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Phó chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Phó chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục và các cơ quan chức năng tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em. Đồng thời, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và nền tảng mạng xã hội cần nâng cao trách nhiệm xã hội, phát triển nội dung số an toàn, lành mạnh, giàu tính giáo dục.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và ngăn chặn nguy cơ xâm hại cũng được đặt ra như yêu cầu cấp bách.

Phó chủ tịch nước nhấn mạnh gia đình, nhà trường và xã hội phải thực sự trở thành "ba trụ cột" đồng hành cùng trẻ em trong thời đại số. Đây là nền tảng giúp các em hình thành kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và khả năng "miễn dịch chủ động" trước những tác động tiêu cực trên internet.

Gửi gắm tới thiếu niên, nhi đồng cả nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các em luôn chăm ngoan, học tốt, sống nhân ái, chủ động học tập ngoại ngữ, khoa học công nghệ, sử dụng internet và nền tảng số thông minh, an toàn, trách nhiệm để trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh và sáng tạo.

Theo Bộ Y tế, trong khuôn khổ Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc như: truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em; thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến cho trẻ em; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực, xâm hại trẻ em; vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.


