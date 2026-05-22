Ngày 22.5, đoàn công tác do bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước dẫn đầu đã thăm hỏi, trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tham dự cùng đoàn có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại trung tâm tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các bệnh nhi và gia đình.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và trao quà cho bệnh nhi tại TP.HCM ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu trao 300 phần quà cho bệnh nhi với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Những phần quà ý nghĩa cùng lời động viên của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tiếp thêm động lực cho bệnh nhi yên tâm điều trị. Nhiều em nhỏ dù còn mệt nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được sự hỏi han, động viên ân cần.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh trẻ em là nguồn nhân lực tương lai của đất nước, cần được quan tâm đặc biệt, chăm lo, bảo vệ.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần hỏi thăm gia đình bệnh nhi ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà đề nghị ngành y tế, nhất là các bệnh viện nhi cần tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, y đức và chất lượng điều trị. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em phải được thực hiện đồng bộ từ dự phòng, điều trị, phục hồi đến theo dõi lâu dài.

Theo bà, dự phòng tốt sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh ở trẻ. Khi trẻ không may mắc bệnh, việc điều trị cần ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, hướng đến hiệu quả cao, giảm đau đớn, hạn chế di chứng và tiết giảm chi phí cho người bệnh.

Bà lưu ý chăm sóc bệnh nhi không chỉ là điều trị bệnh, mà còn là chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền” cần được thể hiện trong từng khâu chăm sóc bởi trẻ em là nhóm bệnh nhân đặc thù, dễ tổn thương và cần được quan tâm nhiều hơn.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên mẹ của bệnh nhi ẢNH: HOÀI NHIÊN

Phó chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện Nhi đồng 1 trong chăm sóc, điều trị bệnh nhi; đồng thời trân trọng sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế luôn đồng hành cùng bệnh nhi và gia đình trên hành trình điều trị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, khẳng định bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng chăm sóc và điều trị, hướng đến phục vụ bệnh nhi ngày càng tốt hơn.