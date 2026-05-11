Không để công nhân phải tự xoay xở với sức khỏe của mình

Ngày 10.5, tại P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Ngày hội "Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" năm 2026, do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Mega We Care Việt Nam.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN; ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Sẽ hỗ trợ chi trả khám sức khỏe 500.000 đồng/người

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết ngày hội được tổ chức trong không khí Tháng Công nhân, hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, việc khám sàng lọc, khám chuyên sâu cho người lao động được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ nguồn lực lao động của đất nước.

Theo ông Tuấn, những năm qua, các cấp công đoàn đã rất nỗ lực trong việc cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nhiều doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn tới sức khỏe người lao động, bởi đây là yếu tố trực tiếp tác động đến năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Hồng Thái tặng quà cho công nhân lao động trong ngày hội ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều thách thức. Áp lực công việc gia tăng, nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm ngày càng phổ biến. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình sản xuất, sức khỏe thể chất và tinh thần của công nhân đang chịu nhiều tác động. Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh nếu sức khỏe người lao động không được đảm bảo, kỷ luật lao động và năng suất lao động sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp suy giảm.

Từ thực tiễn đó, ông Tuấn nêu rõ 3 mục tiêu lớn của chương trình. Trước hết là thúc đẩy tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh", hình thành thói quen sống lành mạnh, ăn uống khoa học, rèn luyện thể chất thường xuyên. Thứ hai, đặt sức khỏe người lao động vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Theo ông Tuấn, phát triển kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của người dân được nâng lên. Thứ ba là huy động nguồn lực từ nhà nước, công đoàn, doanh nghiệp và xã hội để tạo nền tảng chăm sóc sức khỏe bền vững cho công nhân.

Ông Tuấn cho biết riêng tại Bắc Ninh, chương trình triển khai khám sức khỏe cho khoảng 10.000 công nhân lao động, trong đó ngày đầu tiên có quy mô khoảng 3.000 người, gồm khám tổng quát và khám chuyên đề. Đây cũng là mô hình thí điểm để hướng tới mục tiêu lâu dài: mọi công nhân lao động đều được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thời gian tới, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế tài chính, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người lao động. Theo đó, ngân sách Công đoàn dự kiến hỗ trợ chi trả tối đa 500.000 đồng/người/năm đối với công nhân lao động có nhu cầu khám chuyên đề, khám chuyên sâu và tầm soát bệnh, qua đó góp phần giảm gánh nặng chi phí và nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người lao động.

Đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận nhà trọ

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hồng Thái khẳng định việc chăm lo sức khỏe cho công nhân, người lao động không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Ông Thái đánh giá chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh.

Nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ông Thái nhìn nhận sức khỏe người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp, là nguồn lực phát triển của địa phương và đất nước. Với hơn 800.000 lao động và trên 6.000 tổ chức công đoàn, Bắc Ninh xác định việc chăm sóc sức khỏe công nhân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với chiến lược phát triển bền vững của tỉnh.

Các y bác sĩ trẻ thăm khám sức khỏe cho công nhân, lao động tại tỉnh Bắc Ninh ẢNH: VŨ THƠ

Tại ngày hội, hơn 3.000 công nhân lao động được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí ẢNH: VŨ THƠ

Ông Thái cũng cam kết địa phương sẽ quyết tâm cùng cả nước hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho 50% đối tượng ngay trong quý 2, đồng thời đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận nhà máy, khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thiết chế công đoàn, hệ thống y tế cơ sở và các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế cho con em công nhân.

"Tiếp tục đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận nhà máy, khu công nghiệp và nhà trọ của công nhân, không để công nhân lao động phải tự xoay xở một mình trước các vấn đề về sức khỏe", ông Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp nâng cao nhận thức rằng đầu tư cho sức khỏe người lao động chính là đầu tư cho năng suất, lợi nhuận và sự phát triển lâu dài.

Chia sẻ tại chương trình, ông Đặng Thanh Nghiêm, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Mega We Care, đại diện đơn vị đồng hành, cho rằng trong hành trình phát triển và vươn lên mạnh mẽ của đất nước, người lao động luôn là lực lượng nòng cốt tạo nên giá trị mỗi ngày và góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế cũng như ổn định xã hội. Tuy nhiên, phía sau những đóng góp ấy là không ít áp lực về sức khỏe do cường độ làm việc, môi trường lao động và nhịp sống ngày càng nhanh, đòi hỏi mỗi người cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tốt hơn để duy trì thể lực, tinh thần và chất lượng cuộc sống lâu dài. Chính vì vậy, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà còn là sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo ông Nghiêm, chương trình "Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" không chỉ đơn thuần là một hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, mà còn là hành động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, giúp người lao động hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình, từ đó chủ động phòng bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. "Chúng tôi mong muốn mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, dễ áp dụng, uy tín, chất lượng, dựa trên nền tảng khoa học và thực sự hữu ích trong đời sống hằng ngày của anh chị em công nhân. Mega We Care cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng các chương trình vì cộng đồng, đặc biệt là những hoạt động hướng tới người lao động", ông Nghiêm khẳng định.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 110 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.