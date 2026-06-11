Không để công tác dân nguyện đi sau những bức xúc của người dân

Tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn chậm được xử lý

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đề nghị cần phát huy tinh thần họp nhanh, gọn, tập trung hiệu quả. Các quyết sách của UBTVQH sau khi ban hành phải bảo đảm tính khả thi, bám sát thực tiễn, giải quyết được những yêu cầu đang đặt ra.

Cụ thể, tại phiên họp, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính". Nêu rõ đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của QH khóa XVI, Chủ tịch QH nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN

Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Theo Chủ tịch QH, hiện nay vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí.

Nhiều vấn đề nóng được cử tri quan tâm

Tại phiên họp, UBTVQH đã xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp và 2 nghị quyết liên quan đến tài chính, ngân sách, 1 nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH.

Nội dung nhận nhiều ý kiến tại phiên họp của UBTVQH là xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 5.2026. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cử tri và nhân dân mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân.

Nhiều ý kiến quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng. Cử tri và nhân dân cũng quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Nhiều ý kiến việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tai nạn lao động ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm...

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Cùng đó, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về an toàn lao động. Cạnh đó là kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND TP.Hà Nội trong triển khai, thực hiện các dự án lớn nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến nội dung VTV phản ánh về "cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ". Bà đề nghị cần đưa nội dung này vào báo cáo dân nguyện và các cơ quan chức năng cần làm rõ những trụ sở, doanh nghiệp trên đang hoạt động trên địa bàn phường, xã, tỉnh, thành nào; có nguồn tin báo tố giác không, quản lý, xử lý thế nào.

Về nội dung này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan không để công tác dân nguyện đi sau những bức xúc của người dân; phải chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, phân tích sớm và cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh để có giải pháp xử lý kịp thời. Chủ tịch QH đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đặc biệt là với MTTQ VN để chỉ rõ xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị giải pháp xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Chủ tịch QH cũng cho biết thêm, dự kiến UBTVQH sẽ họp vào cuối tháng 6 để xem xét, thông qua 2 nghị quyết.