Không để lây lan hành vi rút chìa khóa xe người khác

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 8.8 vừa qua, Công an P.Xuân Hòa (Q.3 cũ), TP.HCM phối hợp Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM làm việc với ông Đ.H.S (43 tuổi), người có hành động rút chìa khóa xe máy của người đi đường, rồi bỏ chạy.

Ông Bùi Trường Sơn rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 Hà Nội Ảnh: Chụp màn hình

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc rút chìa khóa xảy ra khoảng 11 giờ 30 cùng ngày. Thời điểm này, chị C. (20 tuổi) chạy xe máy chở một người bạn đến khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa thì xảy ra va quệt với ô tô công nghệ. Nam tài xế xe công nghệ đã xuống xe lớn tiếng, sau đó rút chìa khóa xe của 2 cô gái, rồi lên ô tô bỏ đi. Sau vụ việc, 2 cô gái gọi thợ đến làm chìa khóa mới.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an P.Xuân Hòa phối hợp Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM nhanh chóng xác định được tài xế ô tô là ông S. và đã mời lên làm việc.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Bùi Trường Sơn (48 tuổi, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), tài xế có hành vi rút chìa khóa xe khách khiến 40 người mắc kẹt trên đường Vành đai 3, đoạn thuộc địa bàn P.Thanh Liệt (Hà Nội), sáng 4.8. Ông Sơn bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, ông Sơn cho biết khi di chuyển trên Vành đai 3, ông cho rằng tài xế xe khách cố tình không nhường đường nên khi thấy xe dừng lại, đã lên cabin xe khách cãi vã với tài xế xe khách, rút chìa khóa xe rồi bỏ đi. Nhiều hành khách trên xe chạy theo để xin trả lại chìa khóa nhưng ông Sơn không đồng ý, lái xe rời đi. Lúc này, trên ô tô khách có hơn 40 người. Khoảng 1 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, công ty mới mang được chìa khóa phụ đến để ô tô tiếp tục hành trình.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công ty xe khách đã có đơn trình báo Công an P.Hoàng Liệt và cho biết hành động rút chìa khóa xe khách của công ty đã khiến 40 hành khách mắc kẹt trên Vành đai 3 khoảng 1 tiếng.

Không thể chấp nhận được!

Đó là bức xúc chung của nhiều bạn đọc (BĐ) khi nói về 2 trường hợp rút chìa khóa xe người khác xảy ra gần đây. BĐ Hoang Minh bình luận: "Những hành động như trên là không thể chấp nhận được! Nếu có chuyện va chạm, xích mích trên đường thì cũng là chuyện bình thường, hai bên cần trao đổi, hòa giải, nếu không được thì nên mời công an đến xử lý vụ việc. Chứ không thể có chuyện ngang ngược là rút chìa khóa xe người ta rồi bỏ đi. Anh nghĩ mình là ai và anh có quyền gì chứ?".

Cùng quan điểm, BĐ Hien Hoang viết về vụ việc trên đường Vành đai 3: "Hành vi bất chấp pháp luật này quá nguy hiểm, khi để 40 hành khách dưới nắng nóng trên dưới 40 độ C".

BĐ Truong Hao cũng cho rằng: "Chỉ cần có xung đột với ai đó là sẵn sàng hành động ngang ngược, bất chấp liên lụy bao nhiêu người khác. Hành vi này đáng bị khởi tố để răn đe!". BĐ Lại Quang Tấn thì ngắn gọn: "Tội gây rối trật tự công cộng, xử ngay thôi".

Không để xảy ra trường hợp tương tự

Bình luận về việc ông Bùi Trường Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không nhường đường nên dẫn đến hành vi rút chìa khóa, BĐ Tony Ho nhận định: "Xe vào làn khẩn cấp, muốn xin ra thì khi nào được nhường mới ra, chứ không phải bấm đèn chuyển làn là cứ phóng ra hay xe đang đi đúng làn phải nhường mình. Cần phạt kịch khung để làm gương, để bớt đi mấy cái đầu nóng".

BĐ Bình Luật Sư thì nhận xét: "Chạy vào làn khẩn cấp đã sai, rồi cho rằng người ta không nhường đường để "hổ báo cáo chồn" như vậy thì càng sai". BĐ Mỹ Quyên Nguyễn khuyến cáo: "Tài xế này không nhường mình thì có tài xế khác nhường và nếu nhiều tài xế không nhường mình thì phải xem lại cách mình lái xe để rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại văn hóa lái xe của bản thân. Lái xe mà không có cái đầu "lạnh" thì không được".

"Cần xử lý nghiêm các vụ rút chìa khóa xe người khác, tránh để lây lan. Mới đó đã xảy ra 2 vụ", BĐ Ngan Pham đề nghị. BĐ Trịnh Cường đồng ý kiến: "Mới một vụ xảy ra Hà Nội thì đã tiếp một vụ ở TP.HCM. Việc đâu còn có đó, chứ hành xử kiểu như mấy tài xế trên thì không thể chấp nhận được".