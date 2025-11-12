Không để người dân mất thêm chi phí khi tiếp cận nhà ở xã hội

Xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội. Thứ nhất, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình, góp phần phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch, bền vững. Thứ hai, để người dân được thụ hưởng, tiếp cận nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất, thuận lợi nhất về nhà ở xã hội, không mất thời gian, công sức, không lòng vòng, mất thêm chi phí và đặc biệt không bị lừa đảo. "Chúng ta phải bàn, thống nhất, giải quyết bằng được những vướng mắc, tồn tại, hạn chế này", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thứ ba, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tất cả bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư, các chủ thể liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt các công việc để phát triển nhà ở xã hội; kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.
Chấm dứt ngay tình trạng "đánh bắt bằng mọi giá"
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc chống khai thác IUU là vì danh dự, uy tín và lợi ích của đất nước, dân tộc. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải phối hợp chặt chẽ chống khai thác IUU hiệu quả, đồng thời tổng hợp, thống nhất trong báo cáo gửi Ủy ban Châu Âu (EC).
Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ "thẻ vàng" IUU. Phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU; chấm dứt ngay tình trạng "đánh bắt bằng mọi giá", xây dựng việc "đánh bắt có trách nhiệm", có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững ngành thủy sản VN, vì danh dự của đất nước, dân tộc và lợi ích của người dân…
VN sẵn sàng đón học sinh Lào tại các trường nội trú tại biên giới
Chiều 11.11, trong cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Lào Phosay Sayasone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục phát huy và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, lao động, việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo…
Thông tin tới Bộ trưởng Phosay Sayasone về việc VN đang xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó có nhiều trường tại các xã giáp Lào, Thủ tướng cho biết VN sẵn sàng đón nhận học sinh Lào tại các xã biên giới giáp VN sang học tại các trường này.
Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ VN nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ chuyên gia Lào trong xây dựng hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động và người có công; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực để đào tạo các cán bộ có năng lực, vững vàng, gắn bó với tình hữu nghị của hai nước VN - Lào; hỗ trợ bạn đào tạo nhân lực ngành lao động thông qua một số dự án trong khu vực, đa dạng hóa hình thức đào tạo; hỗ trợ thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka.
Đậu Tiến Đạt
