Không để người dân mất thêm chi phí khi tiếp cận nhà ở xã hội

Xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội. Thứ nhất, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình, góp phần phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch, bền vững. Thứ hai, để người dân được thụ hưởng, tiếp cận nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất, thuận lợi nhất về nhà ở xã hội, không mất thời gian, công sức, không lòng vòng, mất thêm chi phí và đặc biệt không bị lừa đảo. "Chúng ta phải bàn, thống nhất, giải quyết bằng được những vướng mắc, tồn tại, hạn chế này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Ảnh: Nhật Bắc

Thứ ba, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tất cả bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư, các chủ thể liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt các công việc để phát triển nhà ở xã hội; kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chấm dứt ngay tình trạng "đánh bắt bằng mọi giá"

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc chống khai thác IUU là vì danh dự, uy tín và lợi ích của đất nước, dân tộc. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải phối hợp chặt chẽ chống khai thác IUU hiệu quả, đồng thời tổng hợp, thống nhất trong báo cáo gửi Ủy ban Châu Âu (EC).

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ "thẻ vàng" IUU. Phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU; chấm dứt ngay tình trạng "đánh bắt bằng mọi giá", xây dựng việc "đánh bắt có trách nhiệm", có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững ngành thủy sản VN, vì danh dự của đất nước, dân tộc và lợi ích của người dân…