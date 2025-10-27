Gia Lai hỗ trợ tiền cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

Ngày 27.10, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết hỗ trợ đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh còn 424 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. Đây là những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao tái diễn vi phạm IUU, gây khó khăn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy sản ven biển ngày càng suy giảm do cường độ khai thác quá mức.

Gia Lai sẽ hỗ trợ 424 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản với số tiền gần 9 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Việc không cho phép các tàu cá không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động sẽ phát sinh tình trạng nhiều chủ tàu và người lao động trên tàu mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội.

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi nghề của ngư dân chưa thể thực hiện ngay, cần có sự hỗ trợ kịp thời từ ngân sách địa phương để ổn định đời sống ngư dân, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì ổn định chính trị - xã hội tại địa phương.

Nghị quyết này được thông qua nhằm hỗ trợ đời sống cho các hộ ngư dân có tàu cá không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản, hoặc hoạt động sai nghề. Từ đó giảm bớt khó khăn trước mắt, ổn định thu nhập, đời sống cho chủ tàu và các thành viên trong hộ gia đình.

Theo nghị quyết này, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ bằng tiền tương đương với mức 30 kg gạo/người/tháng theo báo cáo giá thị trường hàng tháng của UBND tỉnh. Mỗi hộ chủ tàu cá sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tính từ tháng 9.2025 đến hết năm 2025.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện khoảng 8,8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.