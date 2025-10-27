Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai hỗ trợ tiền cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

Đức Nhật
Đức Nhật
27/10/2025 14:01 GMT+7

Gia Lai sẽ hỗ trợ gần 9 tỉ đồng cho 424 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, giúp ngư dân ổn định đời sống.

Ngày 27.10, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết hỗ trợ đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh còn 424 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. Đây là những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao tái diễn vi phạm IUU, gây khó khăn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy sản ven biển ngày càng suy giảm do cường độ khai thác quá mức.

Gia Lai hỗ trợ tiền cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản - Ảnh 1.

Gia Lai sẽ hỗ trợ 424 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản với số tiền gần 9 tỉ đồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Việc không cho phép các tàu cá không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động sẽ phát sinh tình trạng nhiều chủ tàu và người lao động trên tàu mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội.

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi nghề của ngư dân chưa thể thực hiện ngay, cần có sự hỗ trợ kịp thời từ ngân sách địa phương để ổn định đời sống ngư dân, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì ổn định chính trị - xã hội tại địa phương.

Nghị quyết này được thông qua nhằm hỗ trợ đời sống cho các hộ ngư dân có tàu cá không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản, hoặc hoạt động sai nghề. Từ đó giảm bớt khó khăn trước mắt, ổn định thu nhập, đời sống cho chủ tàu và các thành viên trong hộ gia đình.

Theo nghị quyết này, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ bằng tiền tương đương với mức 30 kg gạo/người/tháng theo báo cáo giá thị trường hàng tháng của UBND tỉnh. Mỗi hộ chủ tàu cá sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tính từ tháng 9.2025 đến hết năm 2025.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện khoảng 8,8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tuyên chiến với nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Tuyên chiến với nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Chiều 30.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia với 21 tỉnh, thành về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khám phá thêm chủ đề

khai thác thủy sản Vi Phạm Vi phạm IUU Gia Lai tàu cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận