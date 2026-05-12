Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật

Phong Doanh
Phong Doanh
12/05/2026 06:01 GMT+7

Sáng 11.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XVI họp phiên họp thứ hai. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị thực hiện nghiêm quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cùng đó, vấn đề gửi tài liệu cho UBTVQH, đại biểu QH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH cần đảm bảo thời gian, chất lượng.

Theo Chủ tịch QH, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các kỳ họp thứ IX, thứ X thuộc thẩm quyền ban hành của UBTVQH đã rất chậm so với yêu cầu. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, Văn phòng QH phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo UBTVQH.

Đối với những luật, nghị quyết vừa được QH thông qua, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBTVQH ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý của phiên họp liên quan tới công tác dân nguyện tháng 3, 4.2026 của QH. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri băn khoăn khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng. Người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Doãn Anh cho biết đi tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến sau khi có Quyết định 09 sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là điều cử tri kiến nghị xem xét.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho hay đã nghe nhiều ý kiến liên quan cán bộ tổ dân phố, khu dân cư lo lắng không biết có được tăng phụ cấp không, chế độ, chính sách có đáp ứng được không khi khối lượng công việc quá lớn. Ông Định khẳng định ngoài khoản chi của T.Ư, các địa phương cần dành nguồn lực bồi dưỡng thêm cho cán bộ cơ sở.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH đã thảo luận về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai của QH khóa XVI.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: 'Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân, doanh nghiệp đang mong đợi hướng dẫn ở nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ'.

Khám phá thêm chủ đề

Pháp luật Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn sắp xếp bộ máy tiền lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận