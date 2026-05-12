Không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật

Theo Chủ tịch QH, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các kỳ họp thứ IX, thứ X thuộc thẩm quyền ban hành của UBTVQH đã rất chậm so với yêu cầu. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, Văn phòng QH phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo UBTVQH.

Đối với những luật, nghị quyết vừa được QH thông qua, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBTVQH ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý của phiên họp liên quan tới công tác dân nguyện tháng 3, 4.2026 của QH. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri băn khoăn khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng. Người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Doãn Anh cho biết đi tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến sau khi có Quyết định 09 sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là điều cử tri kiến nghị xem xét.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho hay đã nghe nhiều ý kiến liên quan cán bộ tổ dân phố, khu dân cư lo lắng không biết có được tăng phụ cấp không, chế độ, chính sách có đáp ứng được không khi khối lượng công việc quá lớn. Ông Định khẳng định ngoài khoản chi của T.Ư, các địa phương cần dành nguồn lực bồi dưỡng thêm cho cán bộ cơ sở.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH đã thảo luận về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai của QH khóa XVI.