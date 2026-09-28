Không để sạt lở thành 'điểm nghẽn' giao thông

C HỦ ĐỘNG TỪ CÁC ĐIỂM XUNG YẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Cao Sơn Dũng, quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết trước mùa mưa năm nay, ngành chức năng đã rà soát toàn bộ các tuyến đường, tập trung vào những vị trí thường xuyên xảy ra sạt lở. Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra hiện trạng cầu, đường, công trình phòng hộ và hệ thống thoát nước để đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Sạt lở taluy dương trên đèo Prenn vào ngày 4.12.2025 Ảnh: Trường Nguyễn

Theo ông Dũng, sạt trượt trên các tuyến giao thông chủ yếu do mưa lớn kéo dài làm bão hòa nền đất, nước mặt gây xói lở chân taluy. Bên cạnh đó là yếu tố địa chất phức tạp và hệ thống thoát nước tại một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ ngày 30.6, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2026, trong đó xây dựng các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn công trình giao thông và công trình xây dựng trên địa bàn.

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí hơn 5 tỉ đồng mua sắm vật tư dự phòng như rọ đá, dầm, nhịp cầu... nhằm kịp thời xử lý các tình huống hư hỏng, sạt lở, bảo đảm giao thông. Việc chủ động vật tư, phương tiện và lực lượng được kỳ vọng rút ngắn thời gian khắc phục, hạn chế tình trạng người dân và phương tiện bị mắc kẹt hoặc phải đi đường vòng.

Sau các đợt mưa bão năm 2025, ngành chức năng tiếp tục xử lý những công trình bị hư hỏng. Sở Xây dựng hiện giám sát, đôn đốc 19 công trình khắc phục sạt lở, hư hỏng hạ tầng giao thông và 7 công trình sửa chữa đột xuất do thiên tai. Đến cuối tháng 9.2026, có 19/26 công trình đã hoàn thành.

Đối với những vị trí có nguy cơ cao, các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu rà soát, xác định cụ thể để bố trí kinh phí gia cố, đồng thời xây dựng phương án dự phòng nguồn lực nhằm sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố. Theo ngành chức năng, khi sạt lở xảy ra, việc phân luồng, điều tiết giao thông và huy động vật tư, phương tiện phải được triển khai nhanh để hạn chế thời gian gián đoạn.

Đ ÈO P RENN - XỬ LÝ THEO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Một trong những vị trí đang được tập trung xử lý là đèo Prenn. Trong bối cảnh sạt lở liên tục xảy ra tại Km224+900 - Km225+250, ngày 22.9, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực này.

Sở Xây dựng đề xuất chi 15,6 tỉ đồng từ nguồn vốn phòng, chống thiên tai năm 2025 đã bố trí cho Sở nhưng còn dư, cùng nguồn vốn điều hòa từ một số công trình khác. Kinh phí dự kiến được sử dụng để triển khai công trình khẩn cấp mái taluy dương tại khu vực sạt lở cao khoảng 20 - 25 m, dài khoảng 120 m.

Theo phương án dự kiến, mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt sẽ được bạt hạ, sau đó gia cố bằng hệ lưới thép xoắn kép kết hợp cáp thép và lưới địa kỹ thuật gốc polymer. Hệ thống được định vị bằng các đinh neo thép dài dự kiến 6 m, bố trí với mật độ 2 x 2 m.

Song song đó, Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, Khu Quản lý đường bộ IV, các cơ quan, xã, phường và đơn vị liên quan thành lập các tổ chỉ đạo phối hợp xử lý nhanh tình huống. Khi xảy ra sạt lở, các lực lượng sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, huy động phương tiện, nhân lực và vật tư xử lý hiện trường.