Thế giới

Không phải tình dục, đây mới là những điều Gen Z thực sự quan tâm

Khánh An
Khánh An
15/02/2026 09:03 GMT+7

Gen Z, những người sinh từ năm 1997 đến 2012, được cho là có lối sống rất riêng và nhiều người thắc mắc họ thực sự đang làm gì khi không uống rượu hay quan hệ tình dục.

Không phải tình dục, đây mới là những điều Gen Z thực sự quan tâm- Ảnh 1.

Bên cạnh giấc ngủ ngon, Gen Z tập trung hơn vào việc giữ một công việc tốt, duy trì tình bạn và dành thời gian chất lượng cho bản thân

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Theo khảo sát vừa công bố của của nền tảng EduBirdie (Mỹ), khoảng 67% Gen Z chọn một giấc ngủ ngon, thay vì một cuộc "vui vẻ" trên giường.

Càng gây bất ngờ hơn cho các thế hệ trước vốn phóng khoáng hơn về tình dục, cuộc khảo sát cũng cho thấy 64% người trẻ thà ưu tiên giữ một công việc ổn định, 59% tập trung vào thành công cá nhân, một nửa đang chuyển sự chú ý sang việc duy trì các tình bạn lành mạnh và 46% thích dành thời gian một mình hơn là quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, thế hệ trẻ này không quá khắt khe, khi 37% đã có trải nghiệm tình dục, 29% từng quan hệ ở nơi công cộng và 23% nhắn tin về tình dục khi đang làm việc.

Chuyên gia Julia Alexeenko tại EduBirdie lưu ý rằng Gen Z là thế hệ đang phải đối diện làn sóng phản ứng bảo thủ sau các phong trào giải phóng.

"Họ dành thời gian trên các nền tảng và ứng dụng thay vì ở những không gian thực tế. Kết quả là Gen Z tập trung nhiều hơn vào những gì dễ tiếp cận, như xem Netflix và chăm sóc bản thân", tờ New York Post ngày 15.2 dẫn lời bà cho biết.

Dữ liệu cho thấy Gen Z có chủ đích hơn về sự thân mật so với các thế hệ trước, với 82% khẳng định cần thảo luận về giới hạn trước khi trở nên thân mật và 92% cảm thấy tự tin khi nói "không" trên giường.

"Không có gì sai khi không muốn có những trải nghiệm vô nghĩa và dễ gây hối tiếc", bà Alexeenko nhận định về thế hệ này.

Khảo sát được tiến hành vào tháng 5.2025 với sự tham gia của 2.000 người trẻ Gen Z với các giới tính và chủng tộc khác nhau, trang EduBirdie cho biết, nhưng không nêu quốc gia hay khu vực cụ thể.

