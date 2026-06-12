Không thể làm tốt thi tiếng Anh nếu chỉ học trong chương trình

Độ khó tương đương IELTS 7.0

Đánh giá tổng quan đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thầy Phạm Gia Bảo, giáo viên chuyên dạy luyện thi IELTS ở phường Hồng Hà, TP.Hà Nội, nhận định chất lượng đề đã được cải thiện đáng kể so với năm ngoái, nhưng nếu chỉ học kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, thí sinh không thể nào làm tốt bài thi.

Thí sinh sau khi kết thúc buổi thi cuối tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Thầy Phạm Gia Bảo nói: "Đề thi đã bớt đi rất nhiều những câu lắt léo, gây tranh cãi hay mang lại cảm giác ức chế cho giáo viên và học sinh. Nhờ vậy, tâm lý của thí sinh sẽ bớt hoang mang hơn, phổ điểm chung dự kiến cũng có thể cao hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với năm trước (theo phổ điểm môn tiếng Anh năm ngoái, mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất tập trung ở khoảng 4,5 - 5,5 điểm, cao nhất là mốc 4,75 - 5,0 điểm - PV)".

Tuy nhiên, theo thầy Bảo, dù phổ điểm có thể nhỉnh hơn, nhưng để đạt được mức điểm 9, 10 là điều không hề dễ dàng. Đề thi mang tính phân loại rất cao, với độ khó ngang ngửa với các bài kiểm tra của hệ IGCSE hay IELTS (ước tính khoảng trình độ C1, tương đương IELTS 7.0). Các bài đọc trong đề rất dài và gây mệt mỏi, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ để không bị hiểu sai lệch.

"Chương trình tiếng Anh dạy ở bậc phổ thông vốn khá cơ bản và nhẹ nhàng, nhưng khi đưa vào đề thi để phân loại, độ khó đã được nâng lên một bậc hoàn toàn khác.

Thực tế cho thấy, những học sinh chỉ học theo đúng chương trình phổ thông sẽ không thể xử lý được đề thi này để lấy điểm 8, 9, 10. Điểm giỏi chủ yếu sẽ thuộc về những học sinh có tố chất, gia đình có điều kiện đầu tư cho học IELTS từ sớm hoặc tích cực cọ xát tự học ở các nguồn tài liệu bên ngoài", thầy Bảo chia sẻ.

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Một số câu khó

Thầy Bảo phân tích một số câu hỏi để cho thấy dù không quá nhiều "sạn" như năm trước, đề thi năm nay vẫn có một vài điểm lấn cấn. Ví dụ, ở mã đề 1108, có câu 37, đề bài đã sử dụng thành ngữ "come up roses" (mang ý nghĩa thành công), trong khi đây là một cụm từ vựng cực kỳ hiếm gặp, ngay cả với những người thường xuyên xem phim Mỹ hay đọc truyện tiếng Anh.

"Việc đưa một từ vựng quá lạ vào thi khiến học sinh gần như chỉ có thể đoán mò, tạo ra sự thách thức không thực sự cần thiết", thầy Bảo nhận xét.

Một trường hợp khác là câu 29, đề thi yêu cầu tìm từ trái nghĩa với từ mang nghĩa "rất ngạc nhiên" (astounded); kèm theo các phương án: bình tĩnh (calm), lo lắng (anxious), thành thật (honest), dũng cảm (brave). Thí sinh phải dùng phương pháp loại trừ để chọn đáp án A (bình tĩnh). Nhưng đáp án này tạo cảm giác khiên cưỡng, bởi trái ngược với ngạc nhiên thông thường phải mang sắc thái "không bất ngờ" hoặc "đã đoán trước".

Ở câu phân loại (để có thể đạt điểm 9, 10) như câu 33, yêu cầu của câu hỏi là tương đối cao so với học sinh lớp 12. Đề thi đưa ra một bài đọc đòi hỏi phải đọc hiểu nội dung sâu, với các thông tin dễ gây nhầm lẫn và tranh luận giữa khổ 2 và khổ 3, đòi hỏi tư duy phân tích tốt của thí sinh. Cụ thể, câu hỏi yêu cầu tìm xem đoạn nào đề cập đến "sự sai lệch giữa các báo cáo (self-report) với các xác nhận khoa học (scientific findings). Khi đọc hiểu sâu thì cả khổ 2 và khổ 3 đều chứa thông tin liên quan nên học sinh cần phải hiểu rất rõ để lựa chọn đúng.