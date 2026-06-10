Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, điều gì khiến thí sinh lo hơn... độ khó của đề?

Chiều 10.6, hơn 22.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại 52 điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và rà soát thông tin cá nhân trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 22.028 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 18.342 học sinh chương trình THPT, 2.727 học viên giáo dục thường xuyên và 959 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 52 điểm thi với 949 phòng thi.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục Khánh Hòa huy động 3.921 người, trong đó 40 người làm nhiệm vụ in sao đề thi, 28 người vận chuyển và bàn giao đề thi, 3.575 cán bộ coi thi và 142 cán bộ chấm thi.

Chiều 10.6, hơn 22.000 thí sinh Khánh Hòa làm thủ tục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: BÁ DUY

Từ 13 giờ 30, dù thời tiết nắng nóng, nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh vẫn nhộn nhịp thí sinh và phụ huynh đến làm thủ tục. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang), nơi có 673 thí sinh dự thi, không khí diễn ra khá trật tự, thoải mái.

Nhiều thí sinh cho biết bản thân không cảm thấy nhiều áp lực, tâm trạng tự tin khi bước vào phòng thi. Em Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang), cho biết đã hoàn thành việc ôn tập và chỉ xem lại những nội dung trọng tâm trong tối 10.6 trước khi nghỉ ngơi sớm để đảm bảo sức khỏe cho ngày thi đầu tiên.

Các thí sinh tra thông tin phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, nhiều em lần đầu bước vào kỳ thi quan trọng này, tâm trạng hồi hộp là điều khó tránh. Em Thành Lâm, học sinh Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (phường Nha Trang), chia sẻ điều em lo lắng nhất là vô tình vi phạm quy chế thi do không nhớ hết các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi hoặc quên giấy tờ tùy thân ở nhà.

Đúng 14 giờ, thí sinh được gọi vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế, lịch thi và rà soát thông tin cá nhân. Tại các phòng thi, cán bộ coi thi lưu ý kỹ về những vật dụng cấm mang vào phòng, đặc biệt là điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng công nghệ cao.

Các thí sinh tại Khánh Hòa nghe phổ biến quy chế và và rà soát thông tin cá nhân, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: BÁ DUY

Thí sinh cũng được yêu cầu kiểm tra kỹ ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh và diện ưu tiên trên phiếu đăng ký dự thi. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc mất thẻ căn cước, hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc trưởng điểm thi để được xử lý kịp thời.

Theo lịch thi, ngày 11.6 thí sinh thi môn ngữ văn buổi sáng và toán buổi chiều; ngày 12.6 thi các bài tự chọn; ngày 13.6 dự phòng.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến được công bố vào ngày 1.7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành ngày 2.7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn từ ngày 1.7 đến hết ngày 5.7, việc chấm phúc khảo hoàn tất trước ngày 22.7.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 97,71%, điểm trung bình chung các bài thi đạt 5,9 điểm.