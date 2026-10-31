Không thông xe cao tốc kiểu ‘lấy ngày’, vài hôm sau lại đóng để thi công

Cần thêm 4,7 triệu m3 vật liệu san lấp

Ngày 31.10, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, và ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ đã chủ trì buổi làm việc với đại diện các nhà thầu, sở ngành có liên quan về dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 (dự án thành phần 2, 3, 4) dài hơn 132 km, gồm 11 gói thầu xây lắp. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.

Lãnh đạo Cần Thơ làm việc với các đơn vị có liên quan đến thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng ẢNH: THANH DUY

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông & nông nghiệp thành phố Cần Thơ, đến nay, dự án thành phần 2 đạt hơn 65% khối lượng, giải ngân hơn 88%; dự án thành phần 3 đạt gần 64% khối lượng, giải ngân hơn 36%; dự án thành phần 4 đạt gần 58% khối lượng, giải ngân gần 34%.

Tổng nhu cầu vật liệu đá phục vụ cho 3 dự án thành phần khoảng 4,1 triệu m3, đến nay đã tập kết và đưa về sử dụng gần 1,4 triệu m3. Trong khi đó, vật liệu cát san lấp đã đưa về công trường khoảng 11,9 triệu m3, cần thêm hơn 4,7 triệu m3 nữa để đủ nhu cầu.

Hiện dự án thành phần 3 và 4 đang gặp khó khăn về nguồn cát san lấp do liên quan đến thủ tục gia hạn, cấp phép và tiến độ khai thác một số mỏ còn chậm.

Tiến độ thực hiện cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chưa được như kỳ vọng ẢNH: DUY TÂN

Nói riêng ở dự án thành phần 4, hơn 8,4 km đường công vụ đang bị ngập nặng do mực nước dâng cao, các phương tiện di chuyển không được, phải dừng thi công nên ảnh hưởng tới tiến độ.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà thầu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục cấp phép; khai thác nguồn cát, đá; giá vận chuyển vật liệu và thuê nhân công ngày càng tăng…

Phải xong và đưa vào khai thác một cách thực chất

Phát biểu chỉ đạo, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh, cao tốc Châu đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng là công trình quan trọng, trọng điểm của quốc gia, tới cuối năm 2027 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên tiến độ của công trình chưa được như mong muốn của Trung ương và Thành ủy. Có những nhà thầu mới đạt tiến độ hơn 30% là không thể chấp nhận được.

Trong công tác thi công, vướng mắc còn nhiều như do chủ quan của đơn vị, do phối hợp chưa tốt, do vướng thủ tục. Có những đơn vị năng lực khai thác còn hạn chế, trì trệ dù đã được cấp chính quyền giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi hẳn hoi. Nếu các bên chủ động hơn, quyết liệt hơn thì đã không gặp khó khăn về vật liệu, bị chậm tiến độ như bây giờ.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: THANH DUY

Từ những hạn chế trên nên lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã phải thường xuyên họp để đôn đốc và để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn phát sinh. Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng cuộc họp vắng mặt nhiều đơn vị thi công, nhà thầu mà không báo trước; đặc biệt, việc thay đổi người đi dự các cuộc họp.

"Hôm nay các đồng chí dự ở đây thì mai mốt đồng chí phải đi dự nữa, phải có đầu có đuôi. Chứ hôm nay cử người, mai cử người, mốt cử người thì làm sao theo dõi được tiến độ, theo dõi được công việc lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố như thế nào", ông Đỗ Thanh Bình nói.

Ông Đỗ Thanh Bình đề nghị phải tăng tốc, chạy nước rút để tới tháng 12.2026, tiến độ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đạt trên 70%, giải ngân 100%.

Ban Quản lý dự án phải theo dõi sát sao, đồng hành nhưng cũng mạnh tay xử lý những đơn vị làm việc không tốt. Đây là trục giao thông, một người bị chậm sẽ ảnh hưởng tới cả dự án nên quyết tâm không để xảy ra tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh".

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ muốn các nhà thầu, đơn vị thi công cam kết về tiến độ và cả chất lượng công trình. Để đến cuối năm 2027, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng sẽ đưa vào khai thác một cách thực chất nhất, không làm kiểu để "lấy ngày, lấy tháng". "Rút kinh nghiệm các công trình trước. Không để thông xe kỹ thuật chạy được ba bốn bữa rồi đóng cửa, lại vô thi công tiếp", ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.