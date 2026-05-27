Không thực hiện báo cáo vị trí về bờ 6 giờ/lần, 2 tàu cá bị xử phạt

Thanh Lộc
27/05/2026 15:46 GMT+7

Hai tàu cá ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị bị phát hiện mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 6 giờ khi hoạt động trên biển, nhưng không thực hiện báo cáo vị trí về bờ theo quy định. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt và tước chứng chỉ thuyền trưởng.

Ngày 27.5, Đồn biên phòng Lý Hòa thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với 2 chủ tàu cá và thuyền trưởng vi phạm các quy định trong khai thác hải sản trên biển.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra với các tàu cá liên quan

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, chiều 26.5, Đồn biên phòng Lý Hòa đã chủ trì phối hợp với UBND xã Đông Trạch, Công an xã Đông Trạch cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị tiến hành xác minh, làm việc với các cá nhân liên quan.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị, 2 tàu cá vi phạm gồm tàu QB-92102-TS do bà Hồ Thị Mùi (34 tuổi) làm chủ, ông Phan Hiền (54 tuổi) làm thuyền trưởng; và tàu QB-92737-TS của ông Nguyễn Minh Chiến (53 tuổi, cùng ở xã Đông Trạch), đồng thời là chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Qua theo dõi hệ thống giám sát hành trình tàu cá, lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình khai thác hải sản trên biển vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.2026, cả 2 tàu cá nói trên đều để xảy ra tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 6 giờ. Tuy nhiên, chủ tàu và thuyền trưởng không thực hiện việc báo cáo vị trí tàu về bờ theo quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng làm việc với các chủ tàu, thuyền trưởng liên quan tới vụ việc

ẢNH: THANH LỘC

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, các chủ tàu và thuyền trưởng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân được xác định do chủ quan, không thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát hành trình nên không kịp thời phát hiện sự cố để thực hiện nghĩa vụ báo cáo vị trí tàu cá về đất liền.

Theo Đồn biên phòng Lý Hòa, hành vi của các chủ tàu và thuyền trưởng vi phạm quy định: “Không thực hiện báo cáo vị trí về bờ 6 giờ/lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về Hệ thống giám sát hành trình tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m”.

Hiện đơn vị đang tham mưu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong thời hạn 7 tháng rưỡi.


