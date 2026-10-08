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    Thời sựDân sinh

    Khu dân cư ở Quảng Ngãi ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc

    Hải Phong
    Hải Phong

    Mưa lớn kéo dài nhiều khu dân cư các xã Vạn Tường, Bình Sơn và Đông Sơn (Quảng Ngãi) bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc đến nơi an toàn.

    Chuyển heo lên thuyền và xe

    Đến đầu giờ chiều 8.10, tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), nhiều hộ dân ở các khu dân cư 2, 3, 13... thôn Đông Lỗ vẫn còn ngập sâu do mưa lớn. Nước bắt đầu dâng nhanh từ rạng sáng 8.10, tràn vào nhà dân và một số cơ sở nhóm trẻ gia đình.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 1.

    Mưa lớn, nước tràn vào nhà dân ở thôn Đông Lỗ (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi)

    ẢNH: QUỲNH LIÊN

    Trước tình trạng nước dâng, nhiều hộ dân chủ động kê cao lúa, đồ dùng sinh hoạt và các tài sản có giá trị để hạn chế thiệt hại.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 2.

    Nước tràn vào một cơ sở mầm non tư nhân ở xã Vạn Tường

    ẢNH: QUỲNH LIÊN

    Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Vạn Tường huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đến các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển đàn heo đến nơi an toàn

    ẢNH: QUỲNH LIÊN

    Các lực lượng tập trung di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm ra khỏi khu vực ngập; duy trì lực lượng trực 24/24 giờ tại những vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ và sơ tán người dân khi cần thiết.

    Tại nhà ông Phan Dương (thôn Đông Lỗ), nước ngập sâu. Lực lượng quân sự phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã hỗ trợ gia đình ông chuyển 80 con heo đến nơi an toàn.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 4.

    Đàn heo của ông Phan Dương ở thôn Đông Lỗ được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn

    ẢNH: QUỲNH LIÊN

    Trong sáng 8.10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cùng đoàn công tác của xã đến thôn Đông Lỗ kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tình trạng ngập lụt.

    UBND xã Vạn Tường cũng huy động lực lượng quân sự, công an và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 nhanh chóng tiếp cận các điểm ngập. Các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản, khơi thông dòng chảy và xử lý những điểm ngập úng.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 6.

    Lực lượng chức năng xã Vạn Tường dùng xuồng đưa người dân qua chỗ ngập sâu

    ẢNH: QUỲNH LIÊN

    Theo UBND xã Vạn Tường, do mưa lớn liên tục, nước không kịp thoát nên một số tuyến đường nội bộ và trục chính qua các khu dân cư bị ngập. Tại các điểm ngập sâu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, giăng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người dân đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.

    Nhiều tuyến đường bị ngập nước 

    Không chỉ xã Vạn Tường, mưa lớn cũng gây ngập tại một số khu vực trên địa bàn xã Bình Sơn.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 7.

    Đoạn đường ở thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn bị ngập do mưa lớn

    ẢNH: T.C

    Tại tuyến đường từ quốc lộ 1, đoạn cầu Ô Sông dẫn vào thôn Long Yên, nước phủ kín mặt đường, có nơi ngập khoảng 40 cm, khiến người và phương tiện không thể di chuyển vào khu dân cư phía bên trong.

    Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và kiểm soát việc đi lại tại khu vực xung yếu.

    Ngoài ra, nhiều tuyến đường ở xã Bình Sơn đã bị ngập cục bộ. Hiện tại một số tuyến đường ở tổ dân phố Bình Thới, Châu Ổ, Phú Lễ, Bình Hội, Mỹ Tân, Bình Bắc bị ngập.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 8.

    Chính quyền địa phương giăng dây, đặt biển cảnh báo tại tuyến đường từ quốc lộ 1, đoạn cầu Ô Sông dẫn vào thôn Long Yên (xã Bình Sơn)

    ẢNH: P.N

    Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn cho biết đã chỉ đạo các trưởng thôn vận động người dân cùng tham gia khơi thông cống rãnh, dòng chảy tại những vị trí bị ách tắc, tạo lối thoát nước, hạn chế tình trạng nước dâng cao và kéo dài.

    Tại xã Đông Sơn, mưa lớn cũng khiến một số điểm nước tràn qua đường. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 9.

    Nhà một người dân ở xã Vạn Tường bị ngập

    ẢNH: QUỲNH LIÊN

    Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động kê cao, di chuyển tài sản, người và gia súc đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập sâu; hạn chế đi lại qua khu vực ngập nước, đặc biệt tại những nơi có dòng nước chảy xiết.

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

    Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 8.10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

    Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi ở mức cao như Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 106 mm, xã Đức Phổ 105 mm, Châu Ổ (xã Bình Sơn) 104 mm và Trà Thủy (xã Trà Bồng) 100 mm.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 10.

    Mưa lớn tại phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi

    ẢNH: HẢI PHONG

    Dự báo trong thời gian tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi và sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều khu vực. 

    Các địa phương có nguy cơ cao gồm: Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Plô, Đăk Sao, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Măng Ri, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng và Xốp.

    Khu dân cư ngập sâu, người dân đưa đàn heo đến nơi an toàn - Ảnh 11.

    Lực lượng chức năng xã Vạn Tường khẩn trương khắc phục sạt lở đất trên quốc lộ 24C qua xã Vạn Tường

    ẢNH: QUỲNH LIÊN

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và tác động đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

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