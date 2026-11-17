Chiều 16.11, khu vực hoa viên tại góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (phường Bình Phú, TP.HCM) trở nên rộn ràng khi đông đảo người dân đến đi dạo, tập thể dục, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Không gian xanh mát và khang trang rộng gần 3.000 m² với sân nền chỉn chu, cảnh quan cây xanh hài hòa cùng biểu tượng cổng chào ấn tượng hôm nay, trước đây, từng là một khu đất trống.

Hoa viên rộng gần 3.000 m² ở góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (phường Bình Phú, TP.HCM)

ẢNH: TUẤN HUY

Sống cạnh hoa viên, bà Lại Thị Hường (60 tuổi ở phường Bình Phú) cho biết trước kia khu vực này trông nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm, hoang vắng. Sau khi chỉnh trang, diện mạo nơi này trở nên khang trang, sạch đẹp. Ngày nào bà Hường cũng tìm đến hoa viên lúc thong thả dạo bước một mình, lúc thì cùng nhóm bạn tập thể dục.

Theo chia sẻ của bà Hường, buổi sáng rất đông bà con đến tập thể dục, còn buổi chiều thì rộn rã tiếng cười của trẻ nhỏ tại khu vui chơi trẻ em.

Cứ vào buổi chiều, nhiều gia đình dẫn trẻ nhỏ ra hoa viên vui chơi ẢNH: TUẤN HUY

Còn ông Phạm Hồng Hân (nhà cạnh hoa viên) duy trì thói quen dậy sớm, đến đây tập thể dục từ lúc 5 giờ - 5 giờ 30 phút. Người đàn ông này nhận xét với quỹ đất hiện có, mức đầu tư và bố trí cảnh quan như hiện tại là hợp lý, hài hòa, không cần lắp đặt thêm quá nhiều thiết bị để giữ sự thông thoáng.

Dù vậy, ông Hân cho biết vẫn còn tình trạng người dân dắt chó, mèo vào hoa viên, để thú cưng chạy nhảy tự do gây mất an toàn và vệ sinh chung.

Trẻ em thích thú với trò chơi cầu tuột bên trong hoa viên ẢNH: TUẤN HUY

Ông Nguyễn Phước Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Phú, cho biết dự án nâng cấp cải tạo hoa viên góc đường Võ Văn Kiệt - đường An Dương Vương rộng khoảng 3.000 m2, kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Dự án được khởi công đầu tháng 7.2026, dự kiến thời gian hoàn thành ngày 1.12. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc làm ngày làm đêm, làm thêm ca để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn gần 1 tháng. Đến ngày 6.11, phường tổ chức lễ khánh thành công trình và đưa hoa viên vào phục vụ người dân.

Nhiều người dân ra tập thể dục, đi dạo thư giãn ẢNH: TUẤN HUY

Ông Hùng cho biết trong năm 2026, phường được giao 14 dự án với tổng vốn đầu tư công hơn 193 tỉ đồng. Đến tháng 10.2026, tiến độ giải ngân hơn 164 tỉ đồng, đạt tỷ lệ hơn 85%. Với tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm dẫn đầu, phường Bình Phú được UBND TP.HCM khen thưởng.

Đầu tháng 11.2026, UBND TP.HCM giao bổ sung khoảng 60 tỉ đồng cho các dự án chuyển tiếp và dự án mới. Hiện phường đang tập trung triển khai để hoàn thành giải ngân 100% tổng vốn được giao (khoảng 250 tỉ đồng).