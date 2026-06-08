KIA Sorento 2026 có thêm bản hybrid, quyết 'đấu' Hyundai Santa Fe

Khoảng 9 tháng trước, THACO chính thức mở bán KIA Sorento 2026 - phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ thứ tư tại Việt Nam. Sau khoảng 5 năm kể từ khi gia nhập thị trường vào tháng 9.2020, mẫu xe này được làm mới với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị.

THACO bổ sung thêm 2 bản hybrid cho KIA Sorento 2026 tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Thời điểm đó, Sorento 2026 chỉ có 4 phiên bản, gồm 2 bản dùng động cơ xăng và 2 bản máy dầu. Điều này khiến không ít khách hàng tiếc nuối khi trước đây, KIA Việt Nam từng phân phối Sorento hybrid (xăng lai điện) và Plug-in hybrid trên mẫu xe tiền nhiệm.

Nhằm mở rộng danh mục xe xăng lai điện tại Việt Nam, THACO mới đây bổ sung thêm 2 phiên bản hybrid cho KIA Sorento 2026, gồm 1.6 Turbo Signature và 1.6 Turbo Signature AWD. Động thái này giúp KIA hoàn thiện dải sản phẩm SUV hybrid trong bối cảnh nhu cầu đối với dòng xe tiết kiệm nhiên liệu ngày càng tăng.

Sorento 2026 giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng thay đổi một số chi tiết ở phần đầu xe, mâm và đuôi xe ẢNH: CHÍ TÂM

Ở phân khúc crossover hạng D, KIA Sorento cạnh tranh với nhiều mẫu xe như Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Peugeot 5008 hay Skoda Kodiaq... Tuy nhiên, hiện tại chỉ có Sorento và Hyundai Santa Fe có tùy chọn động cơ xăng lai điện.

Về thiết kế, Sorento hybrid nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình 3D kết hợp cụm đèn LED Star-map - chi tiết nhận diện mới trong ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của KIA. Cụm đèn hậu cũng được tạo hình vuông vức hơn, đi kèm dải đèn LED định vị dạng móc câu.

Không gian nội thất của Sorento 2026 bản xăng lai điện tương tự bản tiền nhiệm, chỉ khác thiết kế vô-lăng ẢNH: CHÍ TÂM

Không gian nội thất được thiết kế theo hướng mở rộng theo phương ngang, kết hợp tông màu sang trọng với ghế bọc da nâu, tích hợp tính năng sưởi và làm mát. Cả hai phiên bản Sorento hybrid đều trang bị cụm màn hình đôi 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây cùng hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Ngoài ra, xe còn có cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, màn hình HUD, sạc không dây chuẩn Qi và cổng sạc nhanh 27W cho cả ba hàng ghế.

Hiện THACO chưa công bố giá cho KIA Sorento hybrid 2026 ẢNH: CHÍ TÂM

Về vận hành, mẫu xe này sử dụng hệ động lực hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp đến hệ dẫn động cầu trước trên bản 1.6 Turbo Signature. Trong khi đó, phiên bản còn lại sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Hiện tại, THACO vẫn chưa công bố giá bán chính thức của Sorento hybrid 2026. Tham chiếu từ mẫu Sorento tiền nhiệm, KIA Việt Nam vẫn đang niêm yết giá 1,149 tỉ đồng cho bản hybrid và 1,399 tỉ đồng cho bản Plug-in hybrid.