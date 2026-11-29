Đó là nhận định trong báo cáo mới đây của nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới S&P Global Ratings về kinh tế APAC vốn đã trải qua cú sốc về nguồn cung năng lượng và sự tái tổ chức thương mại toàn cầu thời gian qua.

Bức tranh tổng thể

Báo cáo trên dự báo tăng trưởng kinh tế APAC sẽ giảm từ mức 4,8% của năm 2026 xuống còn 4,4% trong năm 2027.

Ngành hàng không APAC có thể đối mặt khó khăn trong năm 2027 ẢNH: PHÁT TIẾN

S&P Global Ratings nhận định giá năng lượng có khả năng duy trì ở mức tương đối cao và lãi suất toàn cầu đang tăng, nhưng xuất khẩu sẽ duy trì đà phát triển, chủ yếu nhờ vào sự tăng vọt của các lô hàng công nghệ liên quan trí tuệ nhân tạo (AI). Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu công nghệ có thể sớm đạt đỉnh do hiệu ứng nền cao và việc quản lý nhiều hơn đối với việc phát triển AI, bao gồm cả ở Mỹ, dẫn đến sự hạn chế phát triển của lĩnh vực này. Các dự án trung tâm dữ liệu cũng đang đối mặt với sự giám sát ngày càng siết chặt hơn. Nên sự bùng nổ hoạt động kinh tế nhờ đầu tư vào AI sắp tới có thể chậm lại so với năm 2026.

Giá năng lượng dự kiến sẽ giảm bớt phần nào vào năm 2027. S&P Global Ratings dự đoán dầu Brent trung bình sẽ giảm giá từ 97 USD/thùng xuống mức trung bình 85 USD/thùng vào năm 2027.

Bên cạnh đó, động lực nhu cầu nội địa sẽ phần lớn duy trì ở mức cao, ngoại trừ Trung Quốc. Nhu cầu nội địa các nước được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như tác động giá nhiên liệu hạ nhiệt, các chính sách kinh tế vĩ mô nới lỏng, xây dựng trung tâm dữ liệu và tác động lan tỏa của cơn sốt xuất khẩu công nghệ. Tuy nhiên, các yếu tố vừa nêu có sự tác động khác nhau đối với từng nền kinh tế trong khu vực.

Năm 2027, việc tăng lãi suất dự kiến ở mức cơ sở khi lạm phát phần lớn sẽ giảm và áp lực thị trường ngoại hối vẫn được kiểm soát. Nhưng giá năng lượng cao hơn trong thời gian dài hoặc lãi suất toàn cầu cao hơn nhiều hàm chứa rủi ro các nước buộc phải tăng lãi suất điều hành.

Điểm yếu tiềm ẩn

S&P Global Ratings cũng đặt ra 3 điểm yếu tiềm ẩn và cũng chính là những cuộc "sát hạch" mà các nền kinh tế APAC phải trải qua.

Thứ nhất, đầu tư công nghệ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2027 khi tự động hóa công nghiệp, phần mềm, rô bốt và áp dụng AI góp phần vào chi tiêu liên quan việc phát triển các trung tâm dữ liệu siêu quy mô. Tăng trưởng và lợi nhuận xuất khẩu đang hỗ trợ hồ sơ tín dụng của các nền kinh tế chuỗi cung ứng điện tử cũng như các ngành bán dẫn và máy móc. Nhưng nhóm này cũng lệ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, đồng thời tăng trưởng vừa nêu có khả năng sớm đạt đỉnh. Khi chi tiêu lớn cạn kiệt vốn, quyền lực và nguồn vốn, rủi ro đang chuyển về phía các ngân hàng…

Thứ hai, lãi suất đang tăng nhẹ vào thời điểm nhu cầu đầu tư công nghệ vẫn cao, Fed trong năm 2027 có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần với mỗi lần là 25 điểm cơ bản. Điều này kết hợp cùng rủi ro lạm phát kéo dài có thể đẩy chi phí lên cao. Bên cạnh đó, tín dụng cho vay liên quan AI tăng cao có thể khiến các bên vay khác gặp khó.

Thứ ba, thực tế giá năng lượng vẫn đang bất ổn và cú sốc khí hậu đang làm gia tăng khoảng cách khả năng chống chịu giữa các quốc gia, doanh nghiệp. Trong đó, nếu căng thẳng đột ngột leo thang ở Trung Đông có thể nhanh chóng tác động giá năng lượng. Khi đó, các chính phủ phải lựa chọn giữa trợ cấp, dự trữ, phân phối và chuyển giá cả để ứng phó. Chọn lựa nào cũng làm ảnh hưởng không gian tài khóa, tăng trưởng hoặc ổn định xã hội, đồng thời nhiều ngành nghề đối mặt với việc gián đoạn nguồn cung cũng như giá cả tăng cao. Không những vậy, khí hậu cực đoan như hiện tượng siêu El Nino đang diễn ra kéo theo nguy cơ hạn hán và lũ lụt làm tăng nhu cầu điện, hạn chế thủy điện, làm hư hại cây trồng và gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy chi phí và giá cả lên cao. Khi điều vừa nêu xảy ra, các chính phủ phải chịu gánh nặng về cứu trợ, trợ cấp và chi tiêu thích ứng, trong khi giới doanh nghiệp phải đối mặt với thiệt hại tài sản và chi phí bảo hiểm, vận hành cao hơn.

Nếu các rủi ro vừa nêu xảy ra thì sẽ gây sức ép lớn hơn vì các nền kinh tế đã tiêu tốn khá nhiều nguồn lực để ứng phó những cú sốc đã xảy ra trong thời gian qua.