Kích hoạt cấp cứu đường không đưa bệnh nhân 19 tuổi nhiễm trùng thần kinh từ đặc khu Trường Sa về đất liền
Video Sức khỏe

Tam Dân
16/01/2026 14:51 GMT+7

Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân trẻ tuổi trong tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương từ đảo Sinh Tồn về đất liền an toàn để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân 19 tuổi, đang làm việc trên đảo Sinh Tồn (thuộc đặc khu Trường Sa). Trưa 14.1.2026, bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, mê sâu, diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 16 giờ cùng ngày. Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận định bệnh nhân hôn mê nghĩ do tổn thương thần kinh trung ương, tiến hành kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa (telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175 ngay trong tối 14.1.2026. Nhận định đây là ca bệnh tối cấp, nếu không điều trị chuyên sâu kịp thời có thể tử vong, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đồng thời kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất.

Kích hoạt cấp cứu đường không đưa bệnh nhân 19 tuổi nhiễm trùng thần kinh từ đặc khu Trường Sa về đất liền - Ảnh 1.

 

